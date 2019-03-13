大專棒聯／開南、台體確定四強　衛冕軍文化下場必須贏

▲開南大學率先拿下四強門票。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

107學年度大專棒球聯賽八強複賽截至13日賽事，已經產生出兩張四強門票，目前複賽全勝的開南大學和複賽2勝1敗的台灣體大確定晉級四強，至於衛冕軍文化大學晉級四強陷入危機，下一戰必須擊敗台體才能晉級。

開南大學複賽先是以8比1力克文化大學，第2戰以3比2險勝國立體大，第3戰4比1擊敗大同學院，三戰全勝拿下9積分，連同預賽6積分，目前以15積分位居複賽第一。台體大首戰8比7贏台東大學，第2戰4比6不敵國立體大，第3戰10比2狂勝大同，以12積分排複賽第二。

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▲台灣體大也確定晉級四強。（圖／記者路皓惟攝）



國體現在以10積分暫居複賽第三，如果14日擊敗南華大學將確定取得四強門票；反之，如果輸給南華，等於國體晉級四強的命運將掌握在別人手中，必須靠東大擊敗南華以及台體擊敗文化才有機會晉級。

衛冕軍文化大學本屆力拚二連霸，挑戰隊史第11座冠軍，但在13日爆冷輸給嘉義大學後，目前累積9積分，要打進四強必須得靠自己，只要15日擊敗台體就確定晉級。

▲衛冕軍文化大學進四強面臨挑戰。（圖／記者楊舒帆攝）



至於大同學院同是9積分，四強晉級之路必須寄望南華擊敗國體，並輸給台東大學，以及開南擊敗台東大學，加上文化不敵台體。

南華大學則是必須連贏國體、東大，再靠著文化擊敗台體，以10積分與國體比TQB擇一以第4名晉級。若南華贏國體，加上文化不敵台體，南華則與國體一起晉級，雙方將比較對戰優質率決定四強順位。

台東大學還剩2場比賽，若接下來接連擊敗開南大學和南華大學，將寄望南華擊敗國體，以及台體打贏文化才有機會。

▲大同學院。（圖／記者路皓惟攝）