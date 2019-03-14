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布萊恩真的會多國語言　曾用波黑話罵紐基奇讓他吃大驚

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▲Kobe、巴茲默爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人傳奇球星布萊恩（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）曾多次表示自己有語言學習興趣且會說多國語言，更不時會以義大利或西班牙文應答媒體或與隊友溝通，但近期布萊恩遭拓荒者波士尼亞籍中鋒紐基奇（Jusuf Nurkic）爆料，他曾親耳聽布萊恩用波士尼亞（簡稱波黑）髒話罵過他，當下紐基奇不敢置信還以為一度自己聽錯。

拓荒者波士尼亞籍中鋒紐基奇近期在《ESPN》節目中討論垃圾話高手時談論到布萊恩，當時他生涯第一次在場上與布萊恩交手，因在罰球時在布萊恩耳邊對他講垃圾話，但布萊恩突然以波黑髒話回嗆他，讓他不敢置信。

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▲▼紐基奇（Jusuf Nurkic）。（圖／CFP）

▲拓荒者波士尼亞籍中鋒紐基奇（圖／CFP）

紐基奇表示，「我當時跟我隊友說，布萊恩一整場都在罰球，一碰就犯規，怎麼比賽？但布萊恩馬上用一句髒話回應我，我當時嚇了一跳，因為他竟然講的是波黑語的髒話，而當他罰完第一球後，又向我走來講第二次，本來以為我聽錯，但第二次我很確定他講的就是波黑語！」

紐基奇也表示，當時在聯盟知道垃圾話的重要性，上場前還會特別視對手事先準備垃圾話，但布萊恩冒出那一句是他還有他家人才知道的語言，讓他非常驚訝。

布萊恩曾於兒時因父親赴義大利打職籃而短暫居住義大利，甚至在父親晚年曾前往法國與比利時打球，耳濡目然下也激起語言學習興趣。

布萊恩也曾表示自己很喜歡與當時湖人隊友賈索（Pau Gasol）用西班牙文在場上溝通，甚至在退休記者會上就用三種語言回應媒體，更表示自己退休後會學習葡萄牙文，布萊恩在被紐基奇爆料會說波黑語後，他的多國語言技能又再添上一筆。

▼布萊恩與西班牙籍的賈索曾在湖人當了6年隊友（圖／達志影像／美聯社）

▲賈索、Kobe。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 湖人布萊恩紐基奇NBA
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