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沒進開季名單別灰心　曹錦輝2007年春訓亮眼一年3上大聯盟

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▲▼曹錦輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲曹錦輝2007年繳出大聯盟生涯年。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

大聯盟開幕戰將至，同時也意味著春訓即將劃下終點，本季9名台將已經有不少人被送至小聯盟繼續春訓。身為小聯盟約的球員，除非能夠在熱身賽繳出鬼神表現，不然想擠進開季25人名單確實不易。「狂曹」曹錦輝2007年效力道奇，首度參加大聯盟春訓，儘管表現不俗，不過還是無緣開季25人名單，但也因為春訓的好表現，讓他季中多次站上大聯盟舞台。

回顧2007年洛杉磯道奇陣中有3名台將，分別是曹錦輝、胡金龍、郭泓志，他們也都受邀參加大聯盟春訓，「小小郭」熱身賽出賽4場，就受傷無緣挑戰開季25人名單；胡金龍上場機會不多，只獲21個打席不過他繳出打擊率0.381，但因為當時道奇陣中有著明星游擊手佛考（Rafael Furcal）卡住他的位子，讓胡金龍只能從小聯盟出發。

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▲▼曹錦輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲曹錦輝在2007年是道奇3台將中表現最好的。（圖／達志影像／美聯社）

曹錦輝在該年熱身賽出賽12場，總計11.1局，防禦率2.31，拿下2次中繼點，並且還送出12次三振，這樣的好表現雖然仍舊沒辦法讓他擠進開季名單，但也讓他在開季2週過後就被叫上大聯盟，儘管1場都沒上就被放回3A，但隔沒幾天又被叫上大聯盟，並且完成身披道奇球衣的首秀。

隨後曹錦輝逐漸站穩道奇牛棚，直到5月才因傷又離開大聯盟，傷勢好轉後6月底再度重返大聯盟但僅出賽6場就因傷提前結束賽季。該年他在道奇出賽21場，24.2局被敲出18支安打失掉12分都是自責分，防禦率4.38，單季成績可謂是他大聯盟生涯年。

▲▼曹錦輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲曹錦輝因傷未曾參加過洛磯大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

曹錦輝曾在2003年效力洛磯隊時，成為登上大聯盟的第一位台灣投手，並且他在2003年開始連續3年都有在大聯盟出賽的紀錄，但礙於過往太多傷病問題，導致他在在2007年之前不曾參加過大聯盟熱身賽。因此2007年熱身賽除了是曹錦輝表現最好的一年外，也是他首次參加大聯盟春訓。

關鍵字： MLB大聯盟春訓曹錦輝道奇胡金龍郭泓志
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