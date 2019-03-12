比佛利垃圾話功力一流專噴對手主力　總教練都愛用他

▲比佛利垃圾話功力一流。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

垃圾話一直都是球場的一部分，過往喬丹(Michael Jordan)、大鳥柏德(Larry Bird)等人都會靠著噴垃圾話來影響對手，甚至現在都有人用他們的話來嘲諷對手，完全把垃圾話提升到藝術的境界。而當今垃圾話卻逐漸變成羞辱人，往往會造成衝突，其中比佛利(Patrick Beverley)就是名垃圾話高手，他的功力也得到快艇主帥瑞佛斯(Doc Rivers)的認可。

比佛利在場上就是以強悍的防守著稱，但除了他跟瘋狗一樣死纏著對手之外，更重要的就是他會不斷噴垃圾話去惹怒敵人，往往各隊教練都會派他去防守對方的主力球員，先前在面對湖人一戰，他就有效限制詹姆斯(LeBron James)發揮，快艇也順利拿下勝利，賽後他也沒在客氣直言快艇就是洛杉磯最好球隊。

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▲比佛利有效限制詹皇發揮。（圖／CFP）



隨後快艇又擊敗雷霆，「天空貝」再次向喬治(Paul George)嗆聲，「從來不知道你是那種喜歡找藉口的人。該稱讚別人的時候就應該稱讚別人。昨晚我守住你了。我贏得了昨晚的戰鬥。就是這麼簡單。」

雖然比佛利強硬且瘋狂的個性加上噴垃圾話，往往會為球隊帶來許多困擾，但瑞佛斯卻認為完全沒問題，「每個人都不能講垃圾話並一邊進行比賽，但比佛利是數數可以的人之一。」瑞佛斯認為「天空貝」講垃圾話同時還會用行動去證明自己，這也是為什麼「老河流」相當愛用這名子弟兵。

垃圾話幾乎成為比佛利比賽的一部分，現在看來確實他這些做法對於球隊來說是有正向幫助，目前快艇以39勝29敗排在西區第6，接下來各隊碰撞強度皆會提升，若比佛利能善用他特長去封鎖敵人主力，對快艇而言絕對是利多。

▲快艇總教練瑞佛斯都認可比佛利垃圾話功力。（圖／達志影像／美聯社）