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戴資穎球后118周積分下修備戰4月大馬站　陳雨菲衝上第2位

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▲▼2019全英公開賽,全英賽,女單冠軍陳雨菲、亞軍戴資穎 。（圖／路透）

▲2019全英公開賽,女單冠軍陳雨菲、亞軍戴資穎 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯(BWF)公布最新一週世界排名，戴資穎穩坐球后來到第118週，不過在剛結束的超級1000賽全英公開賽，無緣締造三連霸，積分下修至95667分，不過還是穩坐世界球后位子，而奪下全英賽女單冠軍的陳雨菲則是升至第2。

據最新排名，女單部分戴資穎仍持續領跑，由於今年在大馬大師賽8強止步，加上全英賽亞軍保分失敗，積分下修至95667分，陳雨菲則是從第4升至第2，積分為87499分，雙方還有8168分差距，戴資穎接下來將備戰4月的馬來西亞公開賽和新加坡公開賽。

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▲▼ 2019全英公開賽,全英賽,戴資穎 。（圖／路透）

女單3至5名為日本奧原希望、山口茜以及西班牙馬琳，6至10名和上週相同，依序為印度辛度（PV Sindhu）、大陸何冰嬌、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度塞娜（Saina Nehwal）和南韓成池鉉。

▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

▲▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

男單部分，剛奪下全英賽120年來首位日本冠軍的桃田賢斗持續領跑，大陸石宇奇四強止步仍在第2，第3則是意外在首輪出局的台灣一哥周天成，亞軍丹麥安賽龍上升2位來到第4，第5是大陸諶龍，6至10名依序為南韓孫完虎、印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）、印尼金廷、蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）以及克里斯堤（Jonatan Christie）。

男雙部分，成絕響的「雙麟配」陳宏麟／王齊麟列第6、廖敏竣／蘇敬恆下降3位來到第14、盧敬堯／楊博涵上升3位排在22。

▼2019全英公開賽,桃田賢斗男單冠軍 。（圖／路透）

▲▼2019全英公開賽,全英賽,桃田賢斗男單冠軍 。（圖／路透）

關鍵字： 戴資穎球后117週史上第三全英賽三連霸
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