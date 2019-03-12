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克蕭休19天首度牛棚　有球數限制投開幕戰

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▲▼ 克蕭在2018世界大賽吞下兩敗。（圖／路透）

▲克蕭。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

肩膀有些狀況的道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）暌違19天再度練投。現在距離開季只剩下17天，照目前進度來看，他能夠趕上開幕戰，不過會有球數限制。

克蕭繼2月20日後首次牛棚，投了20球全都是快速球。投手教練哈尼卡特（Rick Honeycutt）滿意這次的進度，對於出80%力的速球給予高評價。現在看來克蕭有機會再次以開幕戰先發身份上場，但球數將受到嚴格控管，預計局數也不會太多。總教練羅伯斯(Dave Roberts)就盤算讓他先發，但由牛棚接力吃下大部分局數。 另外布勒(Walker Buehler)的狀況可能以類似方式處理。

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「我們得和他們兩人達成共識，確定這樣的方式沒問題。他們必須相信自己的狀況沒問題。」羅伯斯說。

「我今天感覺很不錯，有往前邁進了一大步，我會持續進步提升狀態。」克蕭說。上一次道奇不是由克蕭擔任開幕戰先發，已經是2010年的帕迪亞(Vicente Padilla)。克蕭本週還將進行第二次牛棚，預計將加入變化球，而布勒2天後將在打擊練習面對打者。

「今天他的投球節奏掌握得不錯，肩膀能夠運用自如，看起來是可以的。克蕭不會特別設定什麼目標，就是一步一步慢慢來。但他的確表示在開幕戰先發對他有不同的意義。」哈尼卡特說。

關鍵字： 道奇克蕭
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