10年來首度拔開幕戰先發　賀南德茲：很失望，但能理解

▲賀南德茲（Felix Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

水手日前公佈2019年開幕戰先發，去年大衰退的王牌投手「國王」賀南德茲（Felix Hernandez）自2008年以來，首次被拔掉開幕戰先發。對此他表示雖然感到相當失望，不過早有預期這天的到來。

水手昨日公佈開幕戰東京賽2場比賽先發，將由上季貢獻13勝的岡薩雷斯（Marco Gonzales）主投開幕戰，次日21日賽程，則是由本季入札加盟的前日職西武獅王牌菊池雄星擔綱，終結賀南德茲連續10年的開幕戰先發紀錄。

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「雖然很失望，但早預期這樣的事，」賀南德茲11日接受《The Associated Press》記者薩南（Jake Seiner）訪問時說道。薩南表示，這對水手來說是一次巨大的改變，賀南德茲過去有很了不起的成就，但現在水手還不清楚這位昔日王牌的新定位，今年給他多一點時間來準備賽季初登板，總歸來說，水手的決定不簡單。

賀南德茲2005年以19歲的年紀登上大聯盟，2010年奪得美聯賽揚獎，生涯14個賽季都效力於水手，有6次入選全明星、2屆美聯防禦率王的紀錄。賀南德茲在這2年開始嚴重退化，尤其上季投出生涯最差5.55防禦率一度被拔掉先發，連續2季未達雙位數勝投。

賀南德茲的問題來自於「失速」，四縫線速球平均球速從生涯初期的95英里，下滑到90英里，導致引以為傲的變速球發揮不了作用，且控球也出現問題。賀南德茲在春訓階段調整也不理想，在上一場對印地安人的比賽失掉7分之後，防禦率高達15.95。

效力水手14個賽季，賀南德茲留下3.34防禦率、168勝、2467K、主投2658局的成績，今年32歲的他將進入7年1.75億美元合約最後一年，若成績在無法提升，很難能夠在生涯末期爭取到一紙滿意的合約。