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影／抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

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▲「三董」魏應充與「四董」魏應行對談 。（圖／翻攝魏應充臉書）

▲「三董」魏應充與「四董」魏應行對談 。（圖／翻攝魏應充臉書）

記者王真魚／綜合報導

頂新集團宣告重組味全龍，「三董」魏應充新開個人臉書，日前在斗六球場打卡，積極尋找主場落腳處，11日與「四董」魏應行對談，揭露當時解散原因，魏應行指出，當時並非魏應充解散味全龍，「很抱歉，是我的決定。」

當時作為味全董事長，魏應行說，會解散味全龍的主因還是職棒環境並不健康，包括假球事件頻傳，還阿生總教練徐生明遇刺案，「也有許多年輕選手受到壓力，加上亞洲金融風暴環境，我作為味全的董事長，認為應該暫時把球隊收掉。」

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魏應充是家中最熱愛棒球的成員，面對魏應行有意解散球隊，他相當反對，但1人難敵其他兄弟意見，「當時其實是我反對不要收、不要收，但外界卻誤會是我執意要收。」讓魏應充「揹了黑鍋」，魏應行感到愧疚，「說是他解散的，真的對他感到很抱歉。」

魏應充熱愛棒球，全家人都知道，魏應行說：「這幾年下來，他持續支持基層棒球，特別感動的是，即使遇到人生低潮，仍堅持對棒球的熱愛。」魏應充謙虛笑回：「默默去做啦，這是企業該支持的，希望每個熱愛棒球的小孩都能夠有機會完成他們的夢，這是（重組球隊）一個機會，或許他們將來能夠在職棒有個舞台展現自己。」

影片尾聲談到養棒球隊相當燒錢，魏應行表示，為了圓三董的夢想，全家族跟企業集團會全力相挺，證明魏家老三愛棒球不是假的。

關鍵字： 魏應充魏應行味全龍中職龍魂不滅龍魂再起
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