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全英賽／無緣締造三連霸　戴資穎粉專：總有輸有贏下次比賽見

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▲▼2019全英公開賽,全英賽,戴資穎 。（圖／路透）

▲2019全英公開賽,戴資穎 。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽10日將進行各項決賽賽事，世界球后戴資穎決賽對決目前排名第4的大陸陳雨菲，可惜以兩個17：21落敗，無緣締造三連霸，而隨後戴資穎臉書粉專也寫下，「比賽總是有輸有贏，我們下次比賽見！」

戴資穎去年收穫8座冠軍，今年則只有先參加了馬來西亞大師賽，輸給泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)8強止步，備戰全英公開賽，戴資穎在2017、2018年拿下全英賽冠軍，本屆首輪和16強擊敗加拿大李文珊、美國華裔張蓓雯，8強賽直落二擊敗印度塞娜（Saina Nehwal）。

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戴資穎4強鏖戰三局2比1擊敗日本山口茜，第三度挺進決賽，碰上陳雨菲，雙方對戰11次戴資穎全勝，最近一次交手是在去年法國公開賽三局收下勝利，不過本次交手戴資穎只有在首局一度領先，之後雖然幾度追平比分，但很可惜失誤增多，最終以兩個17：21落敗，無緣締造三連霸，最終收下亞軍。

而賽後戴資穎臉書粉專也分享新聞並寫下，「謝謝各位穎迷粉的集氣加油! TTY雖未能拿下此次冠軍有些可惜，但比賽總是有輸有贏，我們下次比賽見！「網友紛紛留言打氣，「辛苦了，還是很恭喜妳。」「平常心，享受比賽，下回加油。」「對小戴來說未必是壞事。小戴加油。」「維持快樂的心情，讓球迷看到好球賽，支持你。」

關鍵字： 全英賽戴資穎
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