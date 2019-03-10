SBL／賈西亞上季態度不佳？　許晉哲闢謠：不貪攻又聽話！

▲賈西亞（Charles Garcia）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新北報導

富邦勇士季中找來賈西亞（Charles Garcia）解決雙洋將的問題，場均20.2分、11.3籃板的輸出，幫助球隊打出14勝5敗的佳績。總教練許晉哲對於這位30歲前鋒讚譽可嘉，針對上季在台銀態度不佳的傳聞，他表示，有問過同樣從台銀過來的郭少傑，賈西亞態度完全沒問題才找他來的。

「我們上季也有在休息是聽到賈西亞於台銀休息室發飆，當時也以為他情緒控管有問題，」許晉哲表示，「後來有問過郭少傑當時的狀況，他透露賈西亞態度很好，不管場上場下都很敬業，當時台銀處於連敗所以才發飆，只是求好心切。要是我連敗也會發飆，在這裡我當然也不允許（連敗）出現。」

請繼續往下閱讀...

富邦勇士在換掉歐頓（Daniel Orton）、基斯（Shaquille Keith）後，先在11月底找來米歇爾（Tony Mitchell），12月底再簽下上季效力台銀傳出態度不佳的賈西亞。賈西亞加盟先是拉出一波5連勝高峰，10日95比92擊敗台銀後又是一波4連勝，賈西亞助力的19場比賽，富邦勇士打出14勝5敗，在剩下6場例行賽的情況下，以18勝12敗緊追19勝11敗的台啤暫居第2。

▲賈西亞豪取22分、17籃板，富邦勇士退台銀4連勝。（圖／籃協提供）

「我最喜歡賈西亞的一點是『不貪攻』，樂於分享球權，就算體力下滑了也會主動要求休息，並不會像一些洋將為了個人數據在場上死撐，」許晉哲繼續說道，「雖然賈西亞在場上球隊不順時，難免也會發牢騷，但我們講的話也會聽進去，沒有失控的情況發生，他真的很乖。」

賈西亞上季來到SBL之前，效力南韓KBL首爾三星曾留下不好的名聲，但到了台銀之後表現出色，一度幫助球隊攻下龍頭掀起「紅色炫風」，也獲得總教練韋陳明讚賞。不料之後卻傳出態度不佳問題，黯然離開球隊。

賈西亞本季場均20.2分、11.3籃板入選全明星，也幫助富邦勇士打進季後賽，他表示自己很興奮能夠打季後賽，只要能夠幫助球隊就很開心，希望能幫勇士打下總冠軍。