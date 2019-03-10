ABL／王建民「王牌開場」　夢想家退菲7連勝平聯盟紀錄

▲王建民擔任夢想家本季最後主場週開場嘉賓。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

寶島夢想家10日本季最後主場戰役，迎戰上屆冠軍菲律賓火焰，此役為聯盟排名第一與第二的面子之爭，加上上一次交手發生肢體衝突後拉莫斯經紀人發文威脅夢想家前鋒葛萊斯事件，這場台菲大戰也堪稱世仇對決。

今日湧進大量夢想家球迷以及菲律賓球迷塞爆彰化體育館。開場表演由嘻哈金童BCW帶來精彩的兩首歌曲「Jiggy」及新專輯NO COMPLY的「東岸」讓觀眾熱血沸騰，開球嘉賓則請到永遠的王牌投手王建民為夢想家開球更是讓現場瘋狂。

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在滿場6000名的觀眾吶喊下，以防守致勝的夢想家在下半場屢次擋下對手進攻，頻頻轉快攻取得領先，大心臟射手米勒更是在第四節投進Back to Back三分球終場夢想家以79比71再次滅火收下賽季第17勝，追平本季聯盟連勝紀錄的7連勝。

▲米勒（Malcolm Miller）帶領夢想家擊敗菲律賓火焰。（圖／寶島夢想家提供）

例行賽主場最終回，夢想家光榮地在自家主場拿下平聯盟紀錄7連勝，賽後寶島夢想家領隊陳建州邀請所有球迷來到場中央與夢想家球員們進行大合照，一同比出七的手勢象徵7連勝，「感謝球迷們從上季到現在一路以來的支持，見證夢想家的蛻變，夢想是需要大家的支持。」聯盟將會在在三月底公布季後賽賽程。



賽後訪問，李學林對於與菲律賓的激戰表示，「今天這場球讓我們有點像提早進入季後賽模式，大家打得非常兇悍，許多肢體接觸跟交談，好在下半場有調整好狀態，打好每一次PLAY才能取勝。」

▲領隊陳建州邀請球迷齊聚場中。（圖／寶島夢想家提供）