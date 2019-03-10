CBA／廣廈小外援受傷　林志傑首冠遙遙無期？

▲林志傑。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

「野獸」林志傑效力的廣廈最近屋漏偏逢連夜雨，不僅防守大將劉錚賽季報銷，現在也確定無緣排在前4名晉級季後賽。此外攻擊重心小外援福特森(Courtney Fortson)也受傷，詳細歸期還不知道。看來林志傑這季要奪下西進CBA的第一座冠軍相當有難度。

在9日的比賽中福特森開賽不久就扭傷腳踝，雖然下場處理後一度嘗試再度上場，但最後仍作罷，整場只出賽了9分鐘。10日福特森將到醫院接受進一步檢查，不過現在例行賽只剩下最後一場。但廣廈本季由福特森和希臘大個子博洛西斯(Ioannis Bourousis)打完整季，還沒有使用過更換外援的名額。廣廈球團的下一部相當值得關注。

請繼續往下閱讀...

根據CBA規定季前能夠更換兩次外援，例行賽4次，到了季後賽還能再換2次。

廣廈目前和北京都是30勝15敗，只要北京最後在主場迎戰山西獲得勝利，不論廣廈作客同曦獲得勝利與否，都將以第六名作收。

不過在例行賽尾聲，入選中國國家隊的後衛孫銘徽、「中國柯瑞」趙岩昊等本土球員表現不俗，老大哥林志傑也在日前對廣州一戰轟下本季新高26分。本季季後賽廣廈可能難以撼動廣東、遼寧等奪冠熱門，雖然可能能讓年輕隊員增加經驗，但對於西進CBA 10年的林志傑就較為不利。

▲福特森。（圖／CFP）