卓拉蒙德雙20追平33年紀錄　活塞進季後賽機率87％

▲活塞拉出4連勝衝進東區第6（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

活塞明星中鋒卓拉蒙德（Andre Drummond）於9日攻下本季第11次得分、籃板雙20成績，此表現讓他追平33年來單季繳出最多雙20的紀錄，活塞也因此拿下4連勝，排名更超越熱火、籃網衝上東區第6，活塞進季後賽機率更高達87%。

卓拉蒙德於9日繳出20分、24籃板，寫下他本季第11次的雙20成績，此成績也追平1986年的巴克利（11次，Charles Barkley）、2010的洛夫（11次，Kevin Love）。

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明星賽後各隊開始衝刺季後賽，又屬東區戰況最為激烈，籃網因羅素遭嚴防後戰績下滑，魔術原本於明星賽前擠進老八內，但近日又跌出季後賽名單，活塞則連克騎士、暴龍、灰狼、公牛後奪下4連勝擠下籃網衝上東區第6。

▲活塞卓拉蒙德雙20次數追平聯盟33年紀錄（圖／達志影像／美聯社）

卓拉蒙德於近5場繳出17.8分、16.6籃板、1.8助攻、2抄截、1.4阻攻成績，葛瑞芬（Blake Griffin）也有18.6分、6籃板、5.4助攻表現，美國數據網站《FiveThirtyEight》分析活塞重返睽違3年的季後賽機率大增至87%。

葛瑞芬在此連勝中把關鍵因素歸功在卓拉蒙德身上，「這段時間裡他就像頭野獸，攻守俱佳，更把對手扛得離籃筐非常遠。」活塞教頭凱西（Dwane Casey）則是認為活塞的團隊防守更好，強調外圍防堵使他們在防守效率由15名上升至11名，「我們一直都在練，最近好像開始生效了，我們確實也做得越來越好。」