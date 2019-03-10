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三民國小體操隊橫掃北市錦標賽　小選手跳級挑戰全運

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▲▼ 三民國小體操隊。（圖／三民國小提供）

▲ 三民國小體操隊，左上至右下分別是羅意喧、趙品姸、楊可玟、吳彧之、鄭瑀喬、廖奕淳、莊甯媗。（圖／三民國小提供）

體育中心／綜合報導

北市三民國小在本週末的台北市中小學體操錦標賽橫掃36金，韻律體操也有10金進帳。而領軍的總教練前國手林祥威表示，這些奪金的高年級女子選手，甚至要在6月的全運選拔賽和國高中甚至大學選手較勁，一拼入選全運代表隊資格。

全能第一的趙品妍在高低槓和地板拿下銀牌，平衡木奪金；全能第二的廖奕淳則奪下高低槓金牌；鄭瑀喬拿到跳馬和地板金牌，獎牌幾乎都被三民國小囊括。而這幾位奪牌選手，被評估有機會「以下犯上」爭取全運資格，未來更有可能是國家隊接班人。

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立志為台灣培育下一代體操好手的前任鞍馬王子林祥威說，「這次的賽會只能算是階段性的任務，接下來許多選手將畢業升上國中，重點將在六月的全運會選拔以及明年四月的全中運，三民的小將們必須以小搏大，面對國中甚至大專以上的國手們，將是相當嚴峻的挑戰。」

「她們的對手都是國高中生，我覺得年輕，還有很大的進步空間是她們的優勢。大選手確實是高高在上的衛冕者，但面對來勢洶洶的挑戰者，壓力絕對是在大選手那邊。」林祥威表示。

▲▼ 三民國小體操隊。（圖／三民國小提供）

▲ 三民國小體操隊。（圖／三民國小提供）

關鍵字： 體操三民國小
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