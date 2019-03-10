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大谷麻吉馬多納多加盟皇家　高估自己身價損失千萬

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▲馬多納多1年250萬美元加盟皇家

記者陳瑞浩／綜合報導

前太空人金手套捕手馬多納多（Martin Maldonado）10日以1年250萬美元加盟捕手戰力告急的皇家，他雖有望補上皇家主戰捕手佩瑞茲（Salvador Perez）因手肘手術而整季報銷的空缺，但此合約與先前太空人報給馬多納多的2年1200萬美元合約相差甚遠，他與皇家簽下此合約後他也幾乎損失了1000萬美元薪水。

馬多納多去年球季結束後成為自由球員，太空人雖有意以2年1200萬美元與他續約，但馬多納多並沒有接受，有消息傳出他與經紀團隊想等待大約，但在休賽期間未有太好機會。

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▲捕手馬多納多（Martin Maldonado）(右)與大谷翔平(左)交情好，因交易將離別。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬多納多（右）於天使時期是大谷翔平（中）最好朋友（圖／達志影像／美聯社）

皇家在3月初傳出當家捕手佩瑞茲手肘動刀確定報銷後就與馬多納多接洽，10日確定以1年250萬美元附帶出賽100場的140萬美元激勵獎金。

馬多納多在去年季中被天使交易到太空人，他曾在天使被日籍投手大谷翔平譽為最感謝的隊友，但太空人因看重馬多納多擁有當時聯盟最佳的44％阻殺率而將他盤來陣中，他去年效力太空人40場，繳出63%阻殺率，擊出4支全壘打，貢獻12分打點，並有著.231打擊率。

關鍵字： 馬多納多皇家太空人MLB佩瑞茲
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