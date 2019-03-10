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威廉斯替補砍下30+次數歷史第1　生涯板凳得分第2

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▲快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯生涯替補得分歷史第2。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

快艇9日迎來雷霆挑戰，最終洛杉磯以118比110收下勝利，本戰能贏下勝利最重要的就是威廉斯(Lou Williams)的大爆發，他全場攻下40分，這也讓威廉斯成為歷史上替補砍至少30分次數最多球員，同時替補得分也上升至歷史第2。

過去一直是板凳暴徒的威廉斯，面對雷霆這支西部勁旅，替補出戰34分鐘，全場24投13中，三分球6投4中，攻下40分、7籃板、5助攻、4抄截，再次扮演奇兵幫助快艇拿下勝利。這是「路威」職業生涯第28次以替補身分攻下至少30分，超越過去公鹿後衛皮爾斯(Ricky Pierce)，成為史上單場至少得30分次數最多的替補球員。

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另外威廉斯在本戰攻下40分之後，職業生涯替補出戰得分來到11120分，超越太陽老將克勞佛(Jamal Crawford)的11104分，躍升歷史替補得分第二名，而排第一就是老柯瑞(Dell Curry)的11147分，接下來只要威廉斯正常發揮，很快就能突破能為歷史第一。

本季威廉斯出賽61場，場均可以得到20.2分，3籃板，5.4助攻，過去他曾於2014賽季以及2017賽季奪下最佳第6人獎項，本季他已經多次扮演洛杉磯板凳暴徒，狀態非常良好，非常有望連霸最佳第6人。

▲快艇威廉斯。（圖／CFP）

▲威廉斯有望再奪最佳第6人獎。（圖／CFP）

關鍵字： NBA快艇威廉斯
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