SBL／穿達欣球衣比較容易大三元？　賽史過半數出自虎軍

▲梅奧上演本季首度大三元。（圖／籃協提供）



記者黃詩崴／綜合報導

臺北達欣8日交手台灣銀行，達欣靠著「史上最大咖」洋將梅奧（O.J. Mayo）演出大三元的表現以101比83擊敗台銀。這是SBL16季來的第8位達成大三元的紀錄，其中達欣就佔了4位，堪稱是SBL史上最會製造大三元的球隊。梅奧也是達欣第一位飆出大三元的洋將。

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▲達欣蘇翊傑是SBL前一名完成大三元的球員。（圖／籃協提供）



梅奧在8日的比賽繳出24分、13籃板、10助攻，各項數據都是全隊之冠，也達成本季首度大三元，SBL上一次出現大三元是去年的3月1日由達欣蘇翊傑所完成，相隔372天再有大三元數據產生 。

SBL史上最會締造大三元的球員是SBL初代洋將桑德斯（Jonathan Sanders），他先後效力緯來獵人、米迪亞精靈、璞園建築，並且在米迪亞與璞園的兩個賽季中，都繳出單季3次大三元紀錄，累積6次的大三元成績是SBL的大三元王。

過去SBL16個賽季裡，總共有8名球員達成大三元里程碑，不過除了桑德斯以外都只有達成過一次，首次大三元是出現在SBL第2季，由達欣王志群所創下。這8名球員中本土、洋將各半，其中達欣工程有王志群、田壘、蘇翊傑3人達成，另一名本土球員是裕隆的曾文鼎。

SBL大三元的歷史上，總共有達欣、裕隆、米迪亞、金酒、台銀、璞園，這當中又以米迪亞為金酒前身，因此在7隊當中只有富邦和台啤沒有達成過大三元紀錄。

▼達欣退休球星王志群是SBL史上第一位完成大三元的球員。(資料照)

