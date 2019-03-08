運動雲

> >

傳統數據過時？　洋基重砲維特不信任「打擊率」

ETtoday運動雲

▲洋基一壘手維特（Luke Voit）2戰扛3轟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲維特（Luke Voit） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

隨著進階數據的發達，透露了傳統數據的盲點，洋基巨砲一壘手維特（Luke Voit）8日也表達「打擊率」的質疑，因為他春訓所繳出來的驚人上壘率+長打率，綜合攻擊指數遠高於打擊率所反應的數字。

「我覺得打擊率現在已經不是絕對了。」維特向《The Athletic》記者艾德勒（Lindsey Adler）說道。截至7日，維特在春訓14個打數打擊率.286，但他總共擊出2發全壘打、選到3次保送，綜合攻擊指數OPS是驚人的1.126。

請繼續往下閱讀...

根據《Baseball Savant》顯示，上季100個打數以上的球員中，維特「咬中甜蜜點（Barrel）」的機率為12.4%排名聯盟第一，蓋洛（Joey Gallo）、戴維斯（Khris Davis）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）都排在他之後。

《MLB.com》定義的新數據「Barrel」，是結合揮棒速度與擊球揚角，甜蜜點的角度與揮棒速度成正比，假設揮棒速度是98英里，擊中球心角度是介於25到30度之間，若揮棒速度100英里，角度則是24到33度。在Barrel範圍內能夠創造飛球最大價值，Barrel代表著打者長打的品質。

進階數據的興起，人們發現越來越多傳統數據的盲點，以打擊率為例，1995年洛磯主場庫爾斯球場（Coors Fields）啟用，接下來的24個賽季內洛磯打者拿過10次打擊王，但在這10次之內，沒有任何人拿過國聯年度MVP。

關鍵字： 洋基維特打擊率
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

熱門新聞

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

全英賽／戴資穎31分鐘直落二退張蓓雯　晉級8強將對上塞娜

日職／王柏融春訓狀況好　潘忠韋：幾乎不打壞球

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

國民小史本季年薪3830萬最高　哈波馬查多擠不進前10

中職／麥卡貝240場例行賽全程轉播！爪TV新增子母畫面

讀者回應

﻿

最新新聞

1換身份圓夢　陽耀華謝富邦給機會

2全英賽戴資穎直落二退塞娜挺進4強

3踢球女孩台東專科創隊　曾婉君超開心

4守備壓力大到怕　吳東融練到反射

5表弟受批評　勇士GM：責任全承擔

熱門新聞

1戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

2戴資穎直落二退張蓓雯　晉8強對塞娜

3王柏融春訓狀好　潘忠韋：不打壞

4納斯：林書豪一臉不知所措

5MLB本季年薪榜　小史3830萬最高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366