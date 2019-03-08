傳統數據過時？　洋基重砲維特不信任「打擊率」

▲維特（Luke Voit） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

隨著進階數據的發達，透露了傳統數據的盲點，洋基巨砲一壘手維特（Luke Voit）8日也表達「打擊率」的質疑，因為他春訓所繳出來的驚人上壘率+長打率，綜合攻擊指數遠高於打擊率所反應的數字。

「我覺得打擊率現在已經不是絕對了。」維特向《The Athletic》記者艾德勒（Lindsey Adler）說道。截至7日，維特在春訓14個打數打擊率.286，但他總共擊出2發全壘打、選到3次保送，綜合攻擊指數OPS是驚人的1.126。

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根據《Baseball Savant》顯示，上季100個打數以上的球員中，維特「咬中甜蜜點（Barrel）」的機率為12.4%排名聯盟第一，蓋洛（Joey Gallo）、戴維斯（Khris Davis）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）都排在他之後。

《MLB.com》定義的新數據「Barrel」，是結合揮棒速度與擊球揚角，甜蜜點的角度與揮棒速度成正比，假設揮棒速度是98英里，擊中球心角度是介於25到30度之間，若揮棒速度100英里，角度則是24到33度。在Barrel範圍內能夠創造飛球最大價值，Barrel代表著打者長打的品質。

進階數據的興起，人們發現越來越多傳統數據的盲點，以打擊率為例，1995年洛磯主場庫爾斯球場（Coors Fields）啟用，接下來的24個賽季內洛磯打者拿過10次打擊王，但在這10次之內，沒有任何人拿過國聯年度MVP。