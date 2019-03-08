西蒙斯生涯至今沒投進三分球　Kobe建議凌晨練10小時跳投

▲西蒙斯幾乎沒有外線能力導致對手非常好防守。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

七六人「雙星」之一的西蒙斯(Ben Simmons)一直以來都是以全能身手著稱，但他卻有個致命弱點，就是沒有外線能力，這也導致許多球隊只要見到西蒙斯站在外線都索性放棄防守，先前湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)就再次建議西蒙斯一定要開發出跳投能力，不然未來會後悔。

進入聯盟後，西蒙斯就靠著超強天賦以及全能身手站穩腳步，不僅有著優異的控球技巧以及傳球視野，進攻能力同樣也非常了得，但他現在的進攻手段就是不斷往內線突破，雖然相當有效率，但在現今的小球時代，沒有外線技能幾乎無法再聯盟生存，上賽季季後賽中，西蒙斯也因為沒有外線技能，導致對手完全往禁區防守，造成七六人其他球員極大困擾。

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職業生涯邁入第2個賽季，西蒙斯至今卻一顆三分球都沒能投進，儘管有過幾次的出手，還是對手完全放掉的空檔，但他仍無法成功命中，對於其差無比的外線能力，布萊恩就給西蒙斯建議，「他需要練好跳投，這聽起來很愚蠢，但我真的是認真的。因為如果不那麼做的話，當西蒙斯的職業生涯結束時，他會後悔。」

▲布萊恩再度勸說西蒙斯要開發外線能力不然會後悔。（圖／路透社）



「老大」表示西蒙斯在沒有外線技能下，能統治比賽的能力非常驚人，同時也看好他的未來會很光明，但布萊恩認為提升跳投技術是西蒙斯首要任務，還要他凌晨1點去練習10個小時的跳投，可見布萊恩有多希望他能練出外線能力。

事實上這並非布萊恩第一次給西蒙斯勸說，去年季後賽七六人被綠衫軍淘汰後，布萊恩就說，「從美學的角度來看，西蒙斯需要調整自己的投籃」，還預測只要當西蒙斯開始在外線進攻時，就是取得最大進步的時候。

如果未來西蒙斯成功開發出外線技能，加上他現在的禁區破壞力以及傳球視野，對於七六人戰力提升絕對有很大幫助，費城也可能會造成為其他球隊很大威脅，賽季至今，西蒙斯出賽64場，場均得到17分，9.2籃板，7.8助攻。

▲西蒙斯至今沒投進過三分球。（圖／達志影像／美聯社）