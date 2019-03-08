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New Balance超彈力太空老爹鞋　全台限量30雙

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▲▼New Balance。（圖／New Balance提供）

▲New Balance最新鞋款Test Run Project2.0。（圖／New Balance提供）

體育中心／綜合報導

延續New Balance 總部於2018 TEST RUN PROJECT 1精神－從產品的設計至消費者的反饋的過程，持續不停顛覆傳統，挑戰創新思維，並於極短7個月內，完成前期設計到後期製作，推出全新限量Test Run Project 2。

Test Run Project2.0是由New Balance全球設計中心裡23歲的Design Foundry實習設計師Adara Dillabaugh所創造作品。此創作來自於阿波羅8號登陸月球50週年、太空黑洞與科幻電影當中所獲得的靈感，明亮大膽的色彩，濃厚未來主義衝撞復古科幻設計，PRJ 2.0鞋款不著痕跡的將流行時尚與運動性能合而為一。

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鞋款中底搭載NB鞋款有史以來最強緩震科技Fresh Foam，柔軟材質兼具支撐性，寬大厚實的老爹鞋輪廓能修飾腿型。搭配輕量化簡潔設計的Ground Contact EVA大底，側邊看似低調New Balance logo漆皮貼條，趣味的半透明鞋身設計，高調地展現細膩的異材質拼接工法，網布、絨布及皮革等材質，與90’s復古大膽的鮮明配色交錯運用，如同宣告要撇下過去、重新詮釋自我，展現鞋款張狂不羈的風格，意欲挑戰城市中你我的視覺神經！

TRP2的設計師Adara Dillabaugh表示，「我最初穿著Fresh Foam More鞋款只是為了跑步，但它很快就成了我日常穿搭的一部分。當我有機會為Test Run Project鞋款設計時尚生活風格的鞋面時，我想強調的是復古太空的主題，因為這是我真正熱愛的一種潮流風格。」

▼New Balance最新鞋款Test Run Project2.0。（圖／New Balance提供）

▲▼New Balance。（圖／New Balance提供）

關鍵字： New Balance
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