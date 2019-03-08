大都會名人堂傳奇投手席佛　驚傳罹患失智症

▲2013年明星賽，萊特（David Wright）帶著（圖左）席佛（Tom Seaver）出席開場嘉賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

席佛（Tom Seaver）在生涯第3年就以25勝奪得生涯首座賽揚獎，並且幫助成軍短短8年的大都會高捧世界大賽冠軍，這位74歲名人堂傳奇投手，在8日驚傳罹患失智症。

「席佛的家人在今天為各位帶來噩耗，席佛近日被檢查出罹患失智症，席佛將會繼續在他所愛的加州葡萄園家中持續與病魔對抗，但同時也宣布中止一切對外公開活動。」大都會營運長威爾朋（Jeff Wilpon）代表發表聲明，「席佛的家人非常感謝外界的關心，從球場到退役，他現在需要離開鎂光燈，我們代表席佛向外界致謝。」

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席佛在1967年登上大聯盟就放異彩，生涯前32局投球只失掉1分，該年以2.74防禦率，繳出16勝13敗的佳績，34次先發之中還有18次完投、2次完封，奪得國聯新人王。生涯第3年1969年，席佛以2.21防禦率繳出25勝7敗，不僅榮獲國聯賽揚獎，還幫助1962年成軍的大都會拿下隊史首冠。

▲1975年，席佛（Tom Seaver）生涯第9年拿下第3座賽揚獎。（圖／達志影像／美聯社）

席佛20年大聯盟生涯，前15年都繳出雙位數勝投，其中還5個賽季突破20勝大關，生涯累積311勝、3640K、3座賽揚獎、12次全明星，1986年在紅襪結束生涯後，1992年第一次獲得名人堂提名就以98.8%的得票率踏進古柏鎮，當時還寫下歷史最高得票率紀錄。

威爾朋表示，大都會一直以來都與席佛的家人保持聯繫關心他的健康狀況，很遺憾以現在他的身體狀況，可能無法出席預計在後年舉行的創隊69年週年慶，或許會改由他的家人代表參加，大都會球團永遠心繫席佛與他的整個家族。