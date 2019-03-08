葛斯密特平價又好用　業界公認最棒隊友

▲ 葛斯密特。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

本季來到紅雀的葛斯密特（Paul Goldschmidt)2013年起每年入選明星賽，還有3次MVP票選前3名，另有4次銀棒獎以及3次金手套肯定，過去6年有5季出賽至少155場。不只場上成績亮眼，他更是公認的優質隊友，在春訓熱身賽期間連洋基「十月先生」傑克森（Reggie Jackson）都親自到場邊找他聊天。

葛斯密特在去年年薪才第一次突破千萬，堪稱便宜又好用的全能一壘手，幾乎可說是CP值最高的低薪選手。「我不覺得他會知道我名字。」得知傑克森來找他時，葛斯密特這麼說。兩人寒暄後甚至在上場「比大小」，看誰的手比較大。葛斯密特是紅雀今年一大看點，球迷和球團都充滿無比期待。

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「我一直都很欣賞他，今年冬天照樣有很多球員異動，引進他是全大聯盟最棒的操作。他擁有一位頂級球員的所有條件。」傑克森說。

「他就跟傳聞中的一樣，沒有更好的詞彙能夠用來稱讚他。還有些前隊友傳簡訊跟我說，這絕對會是你最喜歡的隊友。但真的，百聞不如一見。」紅雀老將投手韋恩萊特(Adam Wainwright)說。「把葛斯密特找來，你的打線、守備還有休息室氣氛，還有球迷好感度整個提升。」

葛斯密特去年年薪1110萬首度突破千萬，今年則是1550萬美元，堪稱CP值超高。連老虎明星卡布雷拉(Miguel Cabrera)都說：「我希望他領高薪，因為他值得。應該給他6年1億8千萬的合約，因為他是最頂尖的好手之一，表現又穩定。」韋恩萊特則說：「我希望給他5千萬。」

當初他和響尾蛇簽下5年3200萬合約，讓他薪資和表現不成比例，但他並不是那種會埋怨的人。「當你生涯早期先簽長約，你打得好就等於放棄賺更多的機會；如果打不好就被嫌領高薪，我完全能夠理解，所以我並不後悔。當時我才25歲，有1年大聯盟經驗。你必須做好風險管理，對於這個決定，我倒是非常有自信。」

而被響尾蛇交易到紅雀，他並沒有感到憤怒或受傷，而是感謝球團，並準備展開新旅程。「我感謝他們給我的機會，像首輪新秀一樣對我。」

「聖路易會愛上這傢伙！」傑克森說。