中職／統一會員卡推出九大好康　16日首度開放申辦

▲統一會員卡商品。（圖／統一獅提供）



體育中心／綜合報導

迎接統一獅榮耀30週年，2019年統一獅ＶＩＰ會員卡結合年度口號榮耀PROUD設計，推出專屬會員ＶＩＰ榮耀卡，該卡結合icash 2.0發行，並搭贈「2019會員鬥陣玩護照手冊」推出鐵粉看棒球必用好康九大優惠，其中包括門票折價券、購物折價券、球場飲料好康券及台南市美食名店特約折扣，讓球迷蒞臨台南棒球場欣賞統一獅主場賽事，享受超好康實質優惠。統一獅ＶＩＰ會員卡結合icash2.0推出，亦可持該卡至現場售票或萊恩酷商品部消費使用累積OPENPOINT點數，並可廣泛到統一集團及統一超商個平台使用，一卡在手好康福利便利使用。

統一獅ＶＩＰ會員卡回饋熱情進場支持獅子軍球迷，也特別推出LIONSPOINT點數好康，持當日主場賽事門票至會員卡服務處進行過卡，可累計LIONSPOINT點數，至統一獅官方網站購物商城消費可折抵現金，並依過卡場次數量，可兌換會員限定過卡禮，其中過卡五次可兌換「ＶＩＰ會員專屬胸針」一個，過卡１5次可兌換「1號加油手套」一個，過卡25次可兌換「傘繩隨身肩背袋.」一個。

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▲統一會員卡商品。（圖／統一獅提供）



2019年統一獅PROUD會員卡，將於3月１6日首度開放網路及台南棒球場搶先申辦，今年度會員招募採「限額」推出，歡迎球迷搶先申辦，2018年你如果錯過了，今年快來搶先申辦，錯過30週年限定版，絕對可惜。本次統一獅會員卡，推出兩種方案，分別為「基本VIP組」及「VIP專屬球衣組」，球迷可依據自己需求搶先購買，VIP專屬球衣因配合30年榮耀球衣預計於3.11正式發表，因此，球衣設計圖暫時隱藏，待球衣正式發表後，再正式公告推出。

2019 統一獅VIP會員卡申辦資訊

一、日期：3/16(六) 網路商城12:00 台南棒球場熱身賽現場15:00

二、申辦組合：

1. 基本VIP組 ( 售價NT. 500 )

(1) 2019年會員護照手冊乙本（門票、商品、食品與玩府城Coupon券）

(2) 2019 icash2.0 VIP會員卡乙張

(3) 首波數量1,000張

2. VIP專屬球衣組 ( 售價NT. 2000 )

(1) VIP專屬球衣乙件

(2) 2019年會員護照手冊乙本（門票、商品、食品與玩府城Coupon券）

(3) 2019 icash2.0 VIP會員卡乙張

(4) 限額300組

三、2019會員鬥陣玩護照手冊：其中包括九大好康優惠，享受價值1580元折扣。

★好康一：統一獅主場門票折價券內野全票優惠折價券六張，每張享受折扣100元。

★好康二：購物現金抵用券200元一張及100元一張，持券至商品部現場購買享受會員九折後，再次抵用現金折扣。

★好康三：2019年統一獅主客場球衣折價券一張，持本券現場購買球衣享受折價200元

★好康四：爆米花及飲料買一送一優惠（限球團自行販售食品）

★好康五：統一健身俱樂部7日免費體驗券

★好康六：台南特色品牌商家優惠，其中包括布萊恩紅茶、毛丼丼飯專門店、堯平等，將近15家合作店家提供優惠折扣等。

★好康七：持會員卡累積過卡可兌換LIONSPOINT點數，於統一獅官方購物商城消費享受折抵購物金優惠。

★好康八：持會員卡購買統一獅商品享受九折。

★好康九：2019年統一獅晉級季後賽或總冠軍戰，享受主場優先購票及2020年主場賽事優先購票服務。

網路申辦網址：https://www.uni-lions.com.tw/?type=13