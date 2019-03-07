運動雲

> >

才29歲被德國「戰力外」　世界盃金靴穆勒開譙

ETtoday運動雲

▲德國穆勒(Thomas Müller)。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

德國足球國家隊「型男教頭」勒夫(Joachim Low)宣布以後將不再徵召世界盃金靴穆勒(Thomas Müller)、後防大將博阿滕(Jerome Boateng)以及「男模」胡梅爾斯(Mats Hummels)3名主力好手，宣告跨出國家隊換血的第一步。不過此舉卻引來穆勒不爽，表示自己非常憤怒。

不僅3位選手仍在當打之年，29歲的穆勒過去在2010世界盃進5球奪下金靴，2014奪冠那年也進5球，為國家隊出賽100場進38球效率不俗，可惜在2018世界盃發揮欠佳。而這一年間德國不僅在世界盃預賽出局，在歐洲國家聯賽更遭到降級。勒夫表示換血動作，是為了讓國家隊有新的開始。

請繼續往下閱讀...

「我當然對教練的決定感到訝異，但國家隊教練要做調度，毋庸置疑。但我越想越生氣，這讓我無法認同。我們3人都還能為國家隊拿出最高水準的表現。在國家隊生涯我們也非常成功。在我們得知教練的決定後，德國足協也隨即公佈消息，這種做法並不得體。」

▲德國博阿滕(Jerome Boateng)。（圖／路透社）

▲博阿滕。（圖／路透社）

博阿滕和胡梅爾斯都30歲，分別為國家隊出賽74和70場，3人都是德國霸主拜仁慕尼黑的隊員。而自家球隊主席魯梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge)也跳出來袒護子弟兵，質疑教練宣佈此消息的時間點，「我們一般不評論國家隊決策，但我們質疑宣布的時間點。」

德國國家隊的上一場比賽，已經是去年11月19日。而現在拜仁慕尼黑不只在和多特蒙德爭奪德甲龍頭寶座，下週更要與英超的利物浦爭奪歐洲冠軍聯賽8強資格。

▲南韓vs德國，胡梅爾斯(Mats Hummels)（圖／路透社）

▲胡梅爾斯。（圖／路透社）

關鍵字： 德國國家隊穆勒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

熱門新聞

全英賽／戴資穎僅花13分鐘拿下首局　直落二退李文珊晉16強

中職／回到兄弟很開心　肯恩預告將對桃猿「復仇」

看好王柏融棒打日職　郭李建夫：揮棒時速145夠生存

中職／蔡齊哲5局無安打吸引恐龍關注　兄弟7比0完封勝

中職／愛奇藝退出轉播　Yahoo TV加入全直播行列

被中職打槍桃猿洋投　捍力克轉戰墨西哥聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1呂政儒生涯5千分在即

2台啤險遭裕隆逆轉　驚險4連勝

3世界盃金靴穆勒被戰力外開譙

42019臉部平權台北國道馬10日登場

5林志傑轟26分本季新高比下陳盈駿

熱門新聞

1戴資穎29分鐘直落二退李文珊晉16強

2回到兄弟很開心　肯恩要對猿復仇

3郭李建夫：看好王柏融棒打日職

4蔡齊哲好投　NC恐龍想知道他是誰

5愛奇藝退轉播　Yahoo TV加入全播

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我朋友好嗎？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366