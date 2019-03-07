才29歲被德國「戰力外」　世界盃金靴穆勒開譙

▲穆勒。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

德國足球國家隊「型男教頭」勒夫(Joachim Low)宣布以後將不再徵召世界盃金靴穆勒(Thomas Müller)、後防大將博阿滕(Jerome Boateng)以及「男模」胡梅爾斯(Mats Hummels)3名主力好手，宣告跨出國家隊換血的第一步。不過此舉卻引來穆勒不爽，表示自己非常憤怒。

不僅3位選手仍在當打之年，29歲的穆勒過去在2010世界盃進5球奪下金靴，2014奪冠那年也進5球，為國家隊出賽100場進38球效率不俗，可惜在2018世界盃發揮欠佳。而這一年間德國不僅在世界盃預賽出局，在歐洲國家聯賽更遭到降級。勒夫表示換血動作，是為了讓國家隊有新的開始。

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「我當然對教練的決定感到訝異，但國家隊教練要做調度，毋庸置疑。但我越想越生氣，這讓我無法認同。我們3人都還能為國家隊拿出最高水準的表現。在國家隊生涯我們也非常成功。在我們得知教練的決定後，德國足協也隨即公佈消息，這種做法並不得體。」

▲博阿滕。（圖／路透社）



博阿滕和胡梅爾斯都30歲，分別為國家隊出賽74和70場，3人都是德國霸主拜仁慕尼黑的隊員。而自家球隊主席魯梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge)也跳出來袒護子弟兵，質疑教練宣佈此消息的時間點，「我們一般不評論國家隊決策，但我們質疑宣布的時間點。」

德國國家隊的上一場比賽，已經是去年11月19日。而現在拜仁慕尼黑不只在和多特蒙德爭奪德甲龍頭寶座，下週更要與英超的利物浦爭奪歐洲冠軍聯賽8強資格。

▲胡梅爾斯。（圖／路透社）