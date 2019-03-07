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韓國瑜辦F1和國際賽事　師大教授程紹同接掌運動發展局長

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▲▼程紹同博士傳將接任高雄市運動發展局長。（圖／截自程紹同臉書）

程紹同博士傳將接任高雄市運動發展局長。（圖／截自程紹同臉書）

記者王翔／台北報導

韓國瑜市府小內閣尚未定案人選的運動發展局長，傳出將由師大體育系教授程紹同接掌，預計將在18日上任，韓國瑜市長就任後，並未公布運發局長人選，目前由前任代理局長周明鎮持續代理局長，由於周明鎮在陳菊和韓國瑜任內都是代理，程紹同將是運發局首位正式局長。

程紹同今年57歲，師大體育系畢業，國外學成後一直都在師大任教，以運動管理學者出名，專長在國際運動產業經營管理、國際運動賽會管理、運動管理學、運動行銷學、運動贊助策略學、健身俱樂部經營管理，最高學歷是國美國新墨西哥大學哲學博士（主修：運動管理學；該校為全美最早成立運動管理博士班之大學），在國內運動管理學界為學術龍頭，同時也多年受聘到大陸演講和學術交流，在國際運動管理學界也頗負盛名。

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程紹同從未在體育行政界擔任職務，這次傳出接掌高雄運發局長，同時也是韓國瑜市府首位運發局長，以其國際化的學經歷，將會協助韓國瑜在高雄市體育發展與國際接軌，包括傳出爭取F1賽車，和未來四年大型國際運動賽事在高雄舉辦，以及和國內運動產業接地氣等，都是非常合適的局長人選。

程紹同目前表示，他是有被徵詢人選之一，一切都要以高雄政府發布為準，目前傳出將在18日上任。

▲▼程紹同博士傳將接任高雄市運動發展局長。（圖／截自程紹同臉書）

關鍵字： 韓國瑜程紹同高雄運發局
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