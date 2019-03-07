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樂克勒4年1450萬美元延長約　2年資歷救援投手史上最高薪

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▲▼遊騎兵救援投手樂克勒（Jose Leclerc）（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵終結者樂克勒（Jose Leclerc）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

遊騎兵25歲救援投手樂克勒（Jose Leclerc）於7日獲球隊以4年1475萬美元簽下延長合約，遊騎兵因看好樂克勒終結潛力，更附帶2年1225萬選擇權，樂克勒若選擇6年完全執行，此合約總價值將高達2700萬美元，也是大聯盟史上2年年資救援投手中的最高薪合約。

遊騎兵雖面臨重建，上季也僅寫下67勝95敗成績，但栽培出25歲救援投手樂克勒，他去年投出57.2局，拿下15個中繼點、12次救援成功，送出85次三振、25次保送，只被敲出一支全壘打，寫下防禦率1.56的成績，表現相當令遊騎兵驚豔。

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▲▼遊騎兵終結者樂克勒（Jose Leclerc）（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵25歲終結者樂克勒（圖／達志影像／美聯社）

在樂克勒與遊騎兵簽下此份新約前，他今年球季薪水只有57.5萬美元，新約後他不但先獲得200萬美元簽約金，新球季薪資更調整到100萬美元、第二年升為225萬、第三年400萬美元，第四年475萬美元。

遊騎兵更附帶4年執行完後的2年選擇權（2023年600萬、2024年625萬美元），樂克勒若選擇6年都待在遊騎兵，此份合約將值6年2700萬美元（不含簽約金），遊騎兵也在2年選擇權上加註75萬美元的買斷金。根據《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，樂克勒簽下的此份合約，將是聯盟史上2年資救援投手中獲得的最高薪合約。

樂克勒於2011年被遊騎兵球探挖掘加入新人聯盟，2015年升上2A，2016年升上3A並叫上大聯盟，2年內因控球漸佳、被全壘打率少，已站穩遊騎兵終結者角色。

關鍵字： 遊騎兵終結者樂克勒Jose LeclercMLB
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