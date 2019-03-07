輸到不願和隊友一起坐替補席　朗多自己坐球迷位

▲朗多沒回替補席反倒去坐在球迷位置。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

湖人7日在主場迎戰金塊，終場以99比115遭逢4連敗，這讓他們離季後賽已經越來越遠，最後讀秒階段，湖人後場指揮官朗多(Rajon Rondo)也相當無奈，被換下完全不願去替補席與隊友交流，反倒去坐在球迷的位置，臉上還不時露出相當失望的神情。

還在為季後賽資格拼鬥的湖人，卻沒有展現強硬的態度，光上半場打完就落後達22分，儘管詹姆斯(LeBron James)在第二節生涯總得分超越喬丹(Michael Jordan)迎來里程碑，但這也沒有對湖人發揮任何作用，雖然末節紫金軍團一度追至2分落後，卻沒有一鼓作氣超前，反倒完全潰敗最終以16分輸球。

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對於現在球隊4連敗的困境，就連一直好勝著稱的朗多都沒有任何辦法，末節湖人放棄反抗後，將主力球員換下，朗多卻意外的沒有回到替補席，而是去坐在了前排的球迷位置上，臉上更充滿著鬱悶以及失望，過往他在場上都是不斷去與對手抗爭，現在湖人卻連晉級季後賽都成問題，想不到辦法幫助球隊，讓這名冠軍後衛也非常無奈。

本戰朗多攻下4分，7籃板，11助攻，湖人近7戰輸了5場，現在以30勝35敗排在西區第10名，與第8名的馬刺有著6.5場勝差。