從想快下場轉為享受比賽舞台　聽奧羽球球后范榮玉挑戰21K

▲ 2019臉部平權運動臺北國道馬拉松賽前記者會，范榮玉 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019臉部平權運動台北國道馬拉松賽前記者會7日登場，天后Selina任家萱以臉部平權代言人、聽障世界羽球球后范榮玉現身力挺，范榮玉也分享自己從小到大面對各式眼光，如何調整自己的心情，「不可能不去在意別人，最重要的是要怎麼善待自己。」

中華民國路跑協會與陽光基金會再攜手舉辦「2019臉部平權運動台北國道馬拉松」，並有74名燒傷顏損朋友及家屬將以選手身分登場，為推廣臉部平權而跑，賽事將在3月10日登場，18歲為台灣奪下首面世界聽障奧運羽球金牌的范榮玉，也將挑戰21公里半馬。

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▼ Selina任家萱、范榮玉。

范榮玉因出生即罹患罕病「崔契爾柯林斯症候群」，下頷骨顏面發育不全，小三從打羽球開始找到自我價值，還曾在成長過程中，有教練問他怎麼不去念啟聰學校，「現在回想起來我覺得很感恩，讓我在身障者和運動員中找到自己的定位，以前小學的時候上去比賽，我都會很想趕快下來，因為小朋友們都會覺得怎麼有個這麼奇怪的人，就想要快比完。」

「但現在我想要好好表現、享受舞台。」范榮玉說，「我現在的教練也都把我當正常人訓練，面對身障者希望大家以包容的心，不要害怕。而自己和馬拉松的機緣則是在大一田徑課的首度挑戰，至今包括日月潭環湖馬拉松、越野馬拉松等，總共參加7、8場賽事。」

范榮玉提到，「我的專長是在羽球，現在練習過程也有訓練長跑，大概10公里，體力負荷不會太大，只是擔心下雨跑會很崩潰，自己半馬最佳成績是1小時56分鐘，不過這次的目標希望可以跑進2小時15分鐘之內，臉部平權馬拉松就是要讓大家用正面最普通的態度，去面對周邊有缺陷的朋友，大家都是一樣的。」