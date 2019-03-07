湖人季後賽漸遠　昔騎士戰友力挺詹皇在一切都可能

▲洛夫仍力挺詹皇，認為一切都有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人7日在主場迎來金塊挑戰，最終以99比115苦吞4連敗，戰績來到30勝35敗，排在西區第11名，晉級季後賽機會越來越渺茫，但曾經是「詹皇」隊友的騎士老將弗萊(Channing Frye)以及洛夫(Kevin Love)都認為詹姆斯(LeBron James)尚未退出季後賽的競爭，並提到當時在2016年總冠軍戰1比3絕境逆轉，稱有詹姆在一切皆有可能。

上一場輸給快艇後，湖人晉級季後賽機會掉到僅有1％，現在又輸給金塊，對於他們而言要拿下季後賽門票的可能性低到不行，外界也都對詹姆斯的帶隊能力感到很失望，即使這樣，曾經與「詹皇」並肩作戰並拿下總冠軍的弗萊仍非常挺過去球隊的大哥，「我不在乎是否只剩下一場例行賽，而詹姆斯需要2場勝利才能進季後賽這樣的說法，我會耐心等到最後一刻，在這之前我都不會懷疑他。」

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隨後弗萊也用2016年騎士在總冠軍戰1比3逆轉勇士奪冠來舉例，「在我們2016年總冠軍戰1比3落後，或者我們排在東區第4名的時候，幾乎沒有任何人看好我們，但接下來發生了一些事情，詹姆斯站出來並將自己提升到不同檔次，所以我不會懷疑他的帶隊能力。」

除了弗萊力挺詹姆斯之外，連洛夫也出面表示支持，「過去我們已經看到任何事情都有可能發生。」現在湖人仍處在季後賽的爭奪之中，接下來詹姆斯是否會全力衝刺帶隊再次上演奇蹟備受各界關注。

▲騎士弗萊。（圖／達志影像／美聯社）