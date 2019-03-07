運動雲

> >

湖人季後賽漸遠　昔騎士戰友力挺詹皇在一切都可能

ETtoday運動雲

▲傳詹姆斯(右)對洛夫(左)遲遲無法融入球隊很失望。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛夫仍力挺詹皇，認為一切都有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人7日在主場迎來金塊挑戰，最終以99比115苦吞4連敗，戰績來到30勝35敗，排在西區第11名，晉級季後賽機會越來越渺茫，但曾經是「詹皇」隊友的騎士老將弗萊(Channing Frye)以及洛夫(Kevin Love)都認為詹姆斯(LeBron James)尚未退出季後賽的競爭，並提到當時在2016年總冠軍戰1比3絕境逆轉，稱有詹姆在一切皆有可能。

上一場輸給快艇後，湖人晉級季後賽機會掉到僅有1％，現在又輸給金塊，對於他們而言要拿下季後賽門票的可能性低到不行，外界也都對詹姆斯的帶隊能力感到很失望，即使這樣，曾經與「詹皇」並肩作戰並拿下總冠軍的弗萊仍非常挺過去球隊的大哥，「我不在乎是否只剩下一場例行賽，而詹姆斯需要2場勝利才能進季後賽這樣的說法，我會耐心等到最後一刻，在這之前我都不會懷疑他。」

請繼續往下閱讀...

隨後弗萊也用2016年騎士在總冠軍戰1比3逆轉勇士奪冠來舉例，「在我們2016年總冠軍戰1比3落後，或者我們排在東區第4名的時候，幾乎沒有任何人看好我們，但接下來發生了一些事情，詹姆斯站出來並將自己提升到不同檔次，所以我不會懷疑他的帶隊能力。」

除了弗萊力挺詹姆斯之外，連洛夫也出面表示支持，「過去我們已經看到任何事情都有可能發生。」現在湖人仍處在季後賽的爭奪之中，接下來詹姆斯是否會全力衝刺帶隊再次上演奇蹟備受各界關注。

騎士Channing Frye(達志影像)

▲騎士弗萊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

黑髮正妹想紅！夜戰6男 「無碼片瘋傳」：恭喜你們獲得愛滋病

熱門新聞

全英賽／戴資穎僅花13分鐘拿下首局　直落二退李文珊晉16強

看好王柏融棒打日職　郭李建夫：揮棒時速145夠生存

中職／回到兄弟很開心　肯恩預告將對桃猿「復仇」

林書豪難忘徒弟車被塞滿爆米花　直呼：當菜鳥感覺爛透了！

湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽　詹皇拒擺爛要繼續打

紅襪蝴蝶球投手吃禁藥　遭禁賽80場連2年坐球監

讀者回應

﻿

最新新聞

1海沃德2秒絕殺國王奪2連勝　

2統一台南主場限定　球僮席8日報

3拉文1.6秒上籃致勝　費城糗輸2次

4蔡齊哲好投　NC恐龍想知道他是誰

5洛夫、弗萊力挺詹皇帶隊進季後賽

熱門新聞

1戴資穎29分鐘直落二退李文珊晉16強

2郭李建夫：看好王柏融棒打日職

3回到兄弟很開心　肯恩要對猿復仇

4豪哥回憶徒弟車被塞爆米花直呼糟透

5湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366