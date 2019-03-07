中職／春訓表現驚艷　吳俊偉討教「小雞滑球」練新武器

▲中信兄弟投手吳俊偉。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／屏東報導

中信兄弟年輕投手吳俊偉日前熱身賽對韓職起亞虎二軍，後援1局飆2K無失分，總教練伯納對他有高度評價，稱讚他的表現令人驚艷，近期也給予新任務，安排他向投手教練林恩宇學習滑球，盼成為新武器，增添上一軍優勢。林恩宇說：「才練2天而已，但昨天在比賽有拿出來丟，看起來成效不錯。」

吳俊偉為兄弟去年選秀第4輪指名，季後投入冬季聯盟賽事，是球團積極栽培的新秀投手，春訓熱身賽表現受到肯定，球速最快投出149公里。

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伯納指出：「吳俊偉有很好的臂力，球速很快，平常練習也相當認真，目前他擁有3種球路，除了直球之外，還有變速球和曲球，我們希望他再多練一顆球種。」

在總教練的建議下，吳俊偉特別向林恩宇討教滑球：「多練一顆跟直球出手點類似的球種，可以成為誘惑打者的武器，但目前放球點的掌握不太好，還需要時間。」

昨天對戰起亞虎熱身賽，吳俊偉特別在比賽中嘗試新的球路，林恩宇說：「才練2天就拿出來丟，很有guts（膽量）！看起來投得還不錯，總教練也算滿意。」

春訓期間觀察吳俊偉的表現，林恩宇認為，心理層面還需加強：「可能是年紀比較輕，心理層面還不足，我也告訴他，踩在投手板之後，必須拿出氣勢，他是有能力在投手丘主宰一切，只是比較放不開，我們很多投手都有這樣的問題。」

教練團對他有高度期待，吳俊偉謙虛表示：「自己還要學習的地方很多，也沒想過何時上一軍，最重要是把自己準備好，一軍打者很強，一定要把自己練好。」