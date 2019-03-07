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中職／艾銳克中心棒次　伯納對許基宏有期待：本季關鍵

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▲▼中華職棒Lamigo桃猿對中信兄弟。許基宏（圖／記者李毓康攝）

▲許基宏。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／屏東報導

中信兄弟許基宏在春訓熱身賽打出3轟，手感相當火燙，總教練伯納對他有高度期待，點名將是本季關鍵人物：「許基宏有一個很好的開始，我可以相當篤定地表示，他今年在一軍對球隊會有很大的幫助。」

許基宏今年春訓兼練一三壘，一壘還有彭政閔、林智勝以及洋砲艾銳克，教練團對艾銳克規劃沒有改變，伯納表示：「艾銳克調整得很好，打擊、守備都不需要擔心，以目前的狀況來看，他依舊會擔任中心棒次，守備方面則以一壘為主，藉此分擔老將守備壓力，我們相信他在開季之後，攻守兩端都會有高水準的演出。」

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對於許基宏在春訓調整狀況，伯納：「他有一個很好的開始，打擊策略稍微調整後，攻擊變得更為積極，我相信未來某個時間點，他能適時跳出來，提升一軍戰力，但開季名單有限，很難抉擇誰先上一軍，這當中還要考慮到陳江和必須達成13場出賽再退休，我相信開季之後，名單會比較彈性，我對基宏有信心。」

許基宏去年多在二軍，一軍出賽23場，僅有1發全壘打，打擊率只有1成91，有1支全壘打，但在二軍出賽，打出15轟在內43支安打，奪得二軍全壘打王，季後在球隊安排下前往澳職。

回顧去年球季，許基宏在心態與想法都獲得經驗：「去年幾乎都在二軍，看了很多，也嘗試很多東西，很感謝二軍教練石志偉、總教練林威助花心思幫助我，分享許多經驗，我也不斷在失敗中學習，希望今年能將這些寶貴的經驗，應用在比賽上，今年就重新開始吧。」

伯納看好今年在一軍會有好表現，許基宏說，「能夠在一軍展現自己，是選手努力的目標，也希望給球迷、球隊和家人看，現階段最重要是做好該做的事，反覆練習，希望把練的東西展現在球場上。」

關鍵字： 中職中華職棒許基宏中信兄弟艾銳克
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