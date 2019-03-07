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周思齊提仲裁盼制度完善：別再讓年輕選手背負歷史包袱

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▲周思齊。（圖／記者王真魚攝）

▲周思齊。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／屏東報導

球員工會理事長周思齊與中信兄弟尚未談妥合約，決定開出第一槍，向聯盟提交薪資仲裁申請，盼藉此建立更完善的制度，也希望年輕選手能擺脫沈重的歷史包袱：「10年過去了，很多合約相關規章被迫受到歷史束縛，他們不需要背負過往假球的黑暗歷史，想要蓬勃發展，基本問題要解決。」

周思齊與兄弟的5年3240萬合約在去年底到期，去年若達到出賽規定，月薪有望來到65萬元，但最終未達門檻，月薪55萬，雙方今年重新談約，至今仍無法達成共識，周思齊2月底宣告提出薪資仲裁。

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領隊劉志威受訪曾透露，雙方差距並不大，但球團會尊重周思齊的決定，周思齊說：「公司是有提出他們的規劃，但並非我想要的，彼此想法仍有差異。」

面對中職談薪近年「牛步化」的問題，聯盟為解決相關爭議，去年底宣布新聘仲裁委員，重新組織仲裁委員會，但現階段現行規章及仲裁規則仍有不足，周思齊也希望透過宣告仲裁，凸顯現行制度的不完善：「我想會長（吳志揚）重新委任委員，一定有其目的，包括樹立規章機制，否則委員會沒有存在的必要。」

周思齊強調，仲裁雖然不具法律效益，但是必經之路：「這是遲早都會碰到的事情，想要蓬勃發展，就必須正視這問題，仲裁不僅保護勞方，也能保護資方、保護球團，或許會因為我提出仲裁而加速談約，這也是好事，大方向還是希望讓制度更完善。」

決定開出第一槍，需要足夠的勇氣，周思齊笑說，自己是「有風骨的男人」，隨後感慨說道，’「10年過去了，中職環境有很大的轉變，但很多合約相關規定、規章，仍然被迫受到歷史束縛，包括假球的黑暗歷史，我認為年輕球員不需再背負這些責任了。」

以聯盟防範簽賭而設立的強制信託為例，周思齊指出：「新進球員的簽約金需扣1/3，其目的是假設涉及不法行為， 會沒收該筆簽約金，某種程度...不就是被扣上一個罪名嗎？」

此外，工會也有防賭基金，周思齊希望可以改變名稱，球員工會也正在規劃新的退役信託帳戶，「過往是3個月期滿，退役球員能將錢領走，我們現在是規劃退休的錢不需急著拿走，可以存在工會，藉由信託，累積更多資產 ，新的退役信託帳戶確定會有，但還在擬定辦法，未來10年、20年後，肖像權若能拿到，也希望可以回歸到球員的退役帳戶，讓大家分潤。」

為了讓中職有更完善的制度與環境，球員工會不斷努力，周思齊說：「我知道很難，但要先建立起這制度，這產業才能蓬勃發展 。」

關鍵字： 周思齊中職中華職棒中信兄弟
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