中職／楊志龍狀況好　伯納點名競爭輪值領先者





▲楊志龍。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／屏東報導

距離開季剩不到3周，中信兄弟多位本土競爭先發，一軍投手教練林恩宇透露，投手群調整狀況都很好，落差並不大，也成為教練團「甜蜜的負擔」，難以抉擇開季名單人選，總教練伯納心目中已有人選，他認為楊志龍是目前競爭先發的領跑者：「以現階段的狀況來看，若沒有意外，楊志龍一定是我們的輪值之一。」

兄弟開季洋將採2投1野策略，本土小將蔡齊哲、周磊、陳琥、楊志龍、洪宸宇競爭剩餘3名先發位置，楊志龍日前先發3局只挨2安，送出3次三振、2次保送，2局因犧牲打，失掉唯一1分，自認狀況調整不錯，也有自信爭取開季先發。

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伯納指出，目前確實是楊志龍的狀況最好：「去年他在季中因傷影響表現，今年若保持健康狀態投完整季，加上有了去年的經驗，他會是我們隊上、甚至是全聯盟數一數二的好投手。」

本季傷癒復出的黃恩賜也是兄弟備受期待的先發，日前對Lamigo桃猿熱身賽初登板，後援1局，在2出局後連續被敲4安失掉2分，球速最快145公里。

談到黃恩賜在春訓調整進度，伯納透露：「恩賜也是我們相當期待的先發人選，我們也正在慢慢拉長他的局數與球數，明天預計讓他投2局。」