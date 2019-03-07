中職／回到兄弟很開心　肯恩預告將對桃猿「復仇」

▲肯恩。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／屏東報導

克恩三世與Lamigo桃猿結束賓主關係後，本季回鍋中信兄弟，改回原名肯恩，7日正式加入球隊春訓。相隔2年重披兄弟戰袍，肯恩直呼，真的很開心能夠回來，「已經準備好面對新球季」，如今桃猿成為老東家，他也預告屆時對決一定會全力以赴。

肯恩進一步表示，「先前被兄弟釋出，再度在場上交手時，自己顯得特別亢奮，說不定今年對上桃猿，也會有相同的感覺。」隨即又透露，去年投出很好的一季，但桃猿在2月改變心意、決定不予續約，再被問到今年對上桃猿是否會產生「復仇」的心情，他也坦言：「多少會吧，我真的不知無法續留的原因。」

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肯恩6年、17年效力中信兄弟，當時譯名為肯恩，兩年都遭提前釋出，無法與球隊走到最後，留下17場出賽、16場先發、8勝5敗，防禦率5.16的成績，

去年轉戰加入桃猿，肯恩改名克恩三世，繳出不錯的成績，共出賽25場，戰績13勝3敗，防禦率3.28，其中對兄弟展現壓制力，對戰10場7勝0敗，防禦率僅2.83，受訪曾透露，「能贏兄弟就是特別興奮」，但他在季末因腿部舊傷復發影響狀況，台灣大賽的表現不如預期。

桃猿給予肯恩離隊同意書之後，兄弟隨即找上門，雙方順利達成共識。能夠回到兄弟，肯恩表示：「還是很開心可以回來繼續投球，對於新球季也相當期待。」

肯恩昨天才報到，今天正式加入球隊春訓，他說：「最近都在忙體檢相關事務，這兩天會先進行簡單的練習，再慢慢將狀況調整到位。」