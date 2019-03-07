湖人戰績不如預期　美媒砲轟詹皇是「可怕」隊友

▲詹姆斯帶隊能力遭質疑引來外界砲轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人先前輸給快艇後，晉級季後賽機會越來越渺茫，外界對於詹姆斯(LeBron James)的領導能力也產生質疑，加上先前交易風波造成內部氣氛相當不佳，現在就連《ESPN》記者格林伯格(Seth Greenberg)都看不下去出面砲轟「詹皇」是一名「可怕」的隊友。

由於先前為了戴維斯交易案，湖人把所有年輕球員當作籌碼，即便最後交易未成功，但這也影響到紫金小將們的狀態，加上詹姆斯也曾多次砲轟球隊，更多次在場上展現誇張的肢體語言，與他先前說要率領小將們闖入季後賽有很大差異，也讓許多人都看不下去詹姆斯的行為。

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對此過去曾任大學籃球教練的格林伯格也忍無可忍向詹姆斯開炮，「我認為詹姆斯扼殺了湖人更衣室，他和這些年輕球員沒有共同語言。事實上他故意獨立自己。大概10天前，湖人不斷輸球，他們打的很差勁，詹姆斯自己也打不好，他在場上完全不防守，也沒有全力去打比賽，當時已經落後達20分，但詹姆斯坐在那裡？他一個人坐在替補席的最後面，和另一位球員隔了2張椅子，這就可見他們更衣室的問題。」

▲詹皇本季時常有誇張的肢體語言。（圖／達志影像／美聯社）



格林伯格繼續補充道，「詹姆斯確實有過了不起的成就，但作為一個隊友，他非常可怕，特別是現在這樣，身邊沒有自己人的時候，這非常可怕。他和波許打球很容易，和韋德、JR一起也都很容易，但你知道嗎？他現在沒有自己的人。」

原先外界都期盼「詹皇」來到湖人可以率隊殺入季後賽，但就目前來看機會已經越來越小，這跟大家預期有非常大落差，詹姆斯確實也沒為展現出過往的統治力，當時面對快艇一戰，就連主場球迷都倒戈為快艇歡呼並狂噓湖人，由此可見他們的表現已經糟糕到無法得到支持。

▲先前為了戴維斯交易案，導致湖人內部氣氛變糟糕。（圖／達志影像／美聯社）