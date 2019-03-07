頂替洋基40號王牌空缺　左投岡薩雷茲有望披條紋衫

▲洋基考慮簽自由球員岡薩雷茲（Gio Gonzalez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基在季前與王牌史華連諾（Luis Severino）達成4年4000萬美元延長合約，但卻在春訓因肩膀發炎停機2週。根據大聯盟記者記者范森（Mark Feinsand）報導，傳洋基正考慮簽下左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez），暫時頂替輪值空缺。

報導中指出，史華連諾傷勢並不嚴重，但他跟老將沙巴西亞（CC Sabathia）都將錯過開季一小段時間，即便洋基還有其他人選頂替輪值，但實際深度並不足，現階段更傾向從市場找尋具有豐富經驗的即戰力。

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此外，洋基目前團隊薪資已達2.26億美元，超出豪華稅門檻，因此必須支付20%豪華稅，為了控制團隊薪資及保有薪資彈性，洋基不打算找像凱戈（Dallas Keuchel）這種要求長約的明星投手，把雷達掃向較便宜且具實績的老將，例如岡薩雷茲。

洋基先發輪值主要由史華連諾、派克斯頓、田中將大和哈普組成，沙巴西亞預計也將被排進輪值。范森指出，在史華連諾養傷期間，岡薩雷茲可以頂替先發，待王牌傷癒歸隊之後，洋基可以採取6人輪值或將他安排到牛棚。另外考慮到沙巴西亞年事已高，簽下岡薩雷茲對洋基來說非常合適，強化輪值深度。

33歲岡薩雷茲在去年季中被國民送到釀酒人，總計32場先發出賽，投出10勝11敗、防禦率4.21。過去2008年至2011年他也曾替運動家效力，在奧克蘭4年期間繳出38勝32敗、防禦率3.93成績。

▲洋基王牌史華連諾（Luis Severino）。（圖／達志影像／美聯社）



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