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國中大隊接力複賽　花蓮縣長徐榛蔚勉選手追楊俊瀚腳步

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▲▼普及化運動國中大隊接力複賽花蓮縣長徐榛蔚勉勵選手追著楊俊瀚腳步。（圖／花蓮縣政府提供）

普及化運動國中大隊接力複賽花蓮縣長徐榛蔚勉勵選手追著楊俊瀚腳步。（圖／花蓮縣政府提供）

體育中心／綜合報導

花蓮縣體育會田徑委員會6日於縣立體育場舉行「107學年度第10屆普及化運動－國中大隊接力花蓮縣複賽」開幕典禮，縣內共有17所學校、1454名選手參與，縣長徐榛蔚為運動員加油打氣，祝福大家都能為國爭光，追著楊俊瀚學長的「巨人」腳步，大家的腳步會更加沉穩。

一早，學生們個個卯足全力衝刺，一棒一棒傳接間展現團隊的好默契，場邊沸騰的加油聲及掌聲此起彼落，縣長徐榛蔚、教育處代理處長李裕仁、花蓮縣體育會理事長汪錦德及多位校長也共同為選手加油打氣，預祝小選手奪得佳績。

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徐榛蔚勉勵選手，秉持運動家精神堅持到底、勇往直前，盡情揮灑汗水及享受競賽過程，彼此切磋、結交更多志同道合的好朋友。她說強國必先強種、強根，花蓮縣教育理念著重德智體群美五育均衡發展，孩子是花蓮的未來、是國家的希望，花蓮之光楊俊瀚選手也曾在這裡的跑道追逐過夢想，相信花蓮縣隊伍會脫穎而出許多優秀選手。

教育部自98學年度開始辦理「普及化運動計畫」，主要的精神為「班級組隊」及「普及參與」，參與對象為一般學生，學校會先在校內進行校內初賽，再選派班級代表參加縣市決賽。今年度複賽訂於今日舉行，決賽則訂於108年5月25日在台南新營田徑場舉行，希冀培養學生規律運動習慣，強化體適能。

關鍵字： 花蓮縣長楊俊瀚大隊接力
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