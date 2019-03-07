諾威斯基退休後不願當總教練　原因竟是不喜歡防守戰術

▲諾威斯基因為不喜歡防守戰術，退休後不打算當總教練（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠招牌球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)本季是他第20個賽季，生涯已經邁入最後階段，即便他本人還未宣布下季是否繼續征戰，但也不斷被問及退休後的打算，他近期受訪表示自己不會去當總教練，原因就是因為整個職業生涯都對防守戰術沒興趣。

本季諾威斯基狀態已經大不如前，但對於球迷而言，只要他能上場征戰並不要求他的表現，為的就是看一個回憶以及一個時代的傳奇，不過「德佬」終究會面臨退休問題，與其他球員退休後選當教練，諾威斯基卻表示這並不是他下一份工作。「成為球隊總教練我真的沒有這個想法，我可能會當個私人教練，幫助年輕球員訓練並且傳授他們技巧，我想對於這工作我會樂在其中，也很高興能像他們傳授經驗，但當總教練我真的沒興趣。」

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接著諾威斯基也說明自己不願意當總教練的原因，「大家都很清楚，我整個職業生涯都對防守戰術沒有任何興趣。我喜歡有趣的進攻戰術，也更在乎如何在進攻和分享球中享受樂趣；如果人後真有執教機會，風格可能也和老尼爾森(Don Nelson)差不多，就是不斷找錯位機會，然後加快節奏，讓球員享受比賽。」

在1998年踏入聯盟後，諾威斯基遇到第一個教練就是老尼爾森，他就是現今流行的「跑轟戰術」先驅，要求球員大量跑動以及多在外線出手，在老尼爾森指導下，諾威斯基成為無解且出色的進攻球員，防守能力就算平平。

▲諾威斯基已經接近退休。（圖／達志影像／美聯社）