海沃德到季末仍未達最佳狀態　害怕找不回過去身手

▲海沃德擔心回不到過去狀態（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

海沃德(Gordon Hayward)上賽季以4年1.28億美元的頂薪合約加盟塞爾提克，不料卻第一次為綠衫軍出戰，就意外造成腳踝嚴重骨折導致整季報銷，現在回到球場身手也不如以往，近期他受訪在次談到自己傷後情況，認為最難面對的就是擔心自己回不到過去狀態，同時也說都有不斷受到喬治(Paul George)的鼓勵。

原先海沃德風光加盟綠衫軍後，外界都認為他會是球隊衝擊總冠軍的重要拼圖，但「星海哥」卻意外受傷，即便現在復出他本季狀態也起伏不定，海沃德就表示自己遭遇低潮時期，喬治都有持續的鼓勵，「在我最沮喪的日子，喬治都有打電話或發訊息給我，在他受了那次重傷後，也是花了整整2年的時間才完全恢復狀態，並且不再去擔心以前的傷病。」

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▲海沃德加盟綠衫軍第一場比賽就受傷。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



球員受傷後在回到戰場，往往傷勢已經痊癒，但最需要克服的則是心理的恐懼，過去喬治參加美國隊訓練營造成小腿開放性骨折，回到球場後明顯在跑動以及起跳都有點放不開，海沃德現在也面臨這些問題。

「星海哥」承認他第一次看比賽影片都無法相信自己眼睛，「有時我都在想，我真的有那麼慢嗎？我覺得看到自己比賽影片，都很難想像那是我自己，但事實就是我復出後，狀態掉到其他層面。」

「這真的很難，也很尷尬，你想成為那個不需要靠別人，就能說自己很強的人，但現在卻無法做到。」隨後海沃德表示自己遇到的心理障礙，「最難過的就是，我都會問自己，以前的那個我是不是回不來了？我恢復到什麼程度？因為現在狀況完全不一樣了。」

本季海沃德場均得到11分，4.5籃板，3.5助攻，其中得分是菜鳥賽季以來新低，此外他過去都是球隊的先發，但本季他出賽59場，僅有17場先發，確實還沒有找回過去在爵士時期的最佳狀態。

▲海沃德。（圖／CFP）