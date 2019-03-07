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台灣一姐催票！　謝淑薇入圍WTA二月最佳突破

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▲▼謝淑薇、科維朵娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇二月在杜拜女網賽表現出色，闖進女單4強再寫生涯佳績，並且和搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)拿下雙打冠軍，入圍WTA單月最佳突破球員。

謝淑薇在總獎金282萬美金，頂級5的杜拜女網賽一路過關斬將，不僅擊敗世界第12的塞瓦絲多娃(Anastasija Sevastova)，還連過科柏（Angelique Kerber）和普利絲可娃（Karolina Pliskova）兩位前球后，直到4強才不敵今年澳網亞軍科維朵娃(Petra Kvitova)，兩人鏖戰3盤才分出勝負。

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謝淑薇目前世界排名也上升到27，距離生涯最佳的23不遠，有機會能以33歲之姿再創生涯新猷。本週她在印地安泉女網賽，她更暌違6年再度名列種子，以27種子出發首輪輪空，次輪將對上英國選手康塔(Johanna Konta)。

其他入圍WTA單月最佳突破的選手，還有在墨西哥阿卡普爾科女網賽，拿下生涯首座WTA冠軍的中國選手王雅繁；美國小將凱寧(Sofia Kenin)也因在墨西哥闖進今年第二個決賽入圍，還有一人為加拿大黑馬安德列絲庫(Bianca Andreescu)。

投票網址：https://www.wtatennis.com/news/vote-february-2019-breakthrough-month?fbclid=IwAR3GMDgPfDYkko69yn9HGG-c0f9c5vn8xrs9xh2FuDxz2DKaF7ukrmfkYR8

關鍵字： 謝淑薇
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