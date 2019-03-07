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喬治4數據飆出生涯年　被看好奪MVP、防守、最佳進步獎

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▲▼喬治（Paul George）。（圖／CFP）

▲雷霆前鋒喬治本季打出生涯年。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

雷霆前鋒喬治（Paul George）季前簽下4年1.37億美元合約，他表現也不負眾望在得分、籃板、助攻、抄截等4項數據飆出生涯8季最佳的翻倍成長表現，美媒因此相當看好喬治本季可一舉奪下年度MVP、年度防守球員、最佳進步獎等3項大獎。

喬治今年繳出場均28.6分、8.1籃板、4.2助攻、2.3抄截，4項數據全是生涯8季新高，喬治不但個人數據搶眼，雷霆本季戰績也繳出39勝25敗排名西區第4的戰績，《ESPN》分析師溫德霍斯特（Brian Windhorst）因此大膽預測喬治非常有可能一次拿下年度MVP、年度防守球員、最佳進步獎等3項大獎。

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喬治在本季前半段於「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）受傷缺陣6場時率隊繳出5勝1敗戰績，後3場更連續飆破30分以上，隨後喬治火力也逐漸加溫，12月就有10場得分飆破30分以上演出，他的表現也使雷霆在本季衛斯布魯克火力稍弱下更顯領袖氣質，也因此具角逐MVP聲望。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克；獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治目前為聯盟抄截王（圖／達志影像／美聯社）

喬治過去就曾拿下年度防守第一隊，2次防守第二隊，本季更以生涯新高2.3次抄截居聯盟抄截王，入選本季年度防守第一隊幾乎成囊中物，當然也相當有資格拿下年度最佳防守球員。

喬治上季場均21.8分、5.7籃板、3.3助攻、2抄截，本季4項數據全面成長，繳出28.6分、8.1籃板、4.2助攻、2.3抄截表現，其中得分、籃板與助攻成長幅度巨大，若拿下最佳進步獎也相當有機會。

喬治目前的最佳大競爭對手可能是公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在公鹿隊打出東區第一率先晉級季後賽的加持下，使字母哥MVP呼聲更高，他場均可攻下27.1分、12.6籃板、6助攻、1.4抄截、1.5阻攻，抄截與阻攻相當出色，也被預測可能奪下MVP，與最佳防守球員。

▼公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雷霆喬治NBA
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