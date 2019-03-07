霍華德要冠軍還變性女模？　《籃球爆米花》陪你嘴爆NBA

▲《籃球爆米花》親手設計的Logo非常搶眼。（圖／籃球爆米花提供）



記者林育正／採訪報導

「我想問霍華德(Dwight Howard)要冠軍還是變性女模？」、「給Melo兩個合約，我想請問他會簽底薪的勇士？第二個是底薪的重建球隊，無限開火權。」想找人聊NBA，卻發現自己邊緣一人？那就收聽 Podcast《籃球爆米花》，3位主人每週用幽默輕鬆卻又不偏頗的方式暢聊NBA話題，1集1小時內收工，有內容卻不冗長，最適合運動、通勤收聽，最近也越來越有人氣。

「打给厚！歡迎收聽這個禮拜的籃球爆米花，哇喜艾瑞克，哇喜麥考，哇喜硬了。」《籃球爆米花》用台語作為固定開場白，莫名增添一股親切喜感，而充滿節奏感的開場音樂也讓人想跟著點頭，他們說，這是「坐在夜市裡吃路邊攤，聽到會很爽的感覺」。

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2018年9月推出的《籃球爆米花》最近剛邁入第17集，3位固定班底加上1位「電影限定」成員共4人，每週推出1集1小時內的Podcast，以詼諧、輕鬆的方式暢聊NBA。親切感和觀點豐富是節目最大特色，就像三五好友和你一起坐在籃球場邊，褪下球鞋邊喝水邊聊NBA。

目前節目討論球員交易動向、球隊戰力分析、NBA近期火熱球隊和表現突出球員等等。而不時也會針對特定議題推出特別企劃，進行延伸討論。不久前就搭上威廉森(Zion Williamson)爆鞋事件，推出《那些年我們一起穿的籃球鞋！》探討球鞋文化與科技。

不僅內容風趣，《籃球爆米花》團隊全畢業自東海大學工業設計系，節目Logo不假他人之手親自操刀。鮮豔的條紋爆米花桶，裝著一顆一顆的小籃球富有童趣， 「我們走普普風，用色鮮明。爆米花的配色卻是籃球，很聚焦主題。」從Logo就可窺見其實《籃球爆米花》不只討論NBA，更不時推出國片深度討論，是個不折不扣的「斜槓Podcast」。

Podcast聽出興趣 「相同興趣就有動力想討論」

能夠和許多人分享自己熱愛的事情，是再有趣不過的事了。《籃球爆米花》成員在開節目之前，也各自是Podcast的愛用者，習慣用聲音填滿生活空檔，還能增進知識。有人喜歡《科技導讀》，或是深度專訪的《馬力歐陪你喝杯》。4人畢業後幾年後決定自己開節目，享受和聽眾分享內心話的樂趣。 「NBA和電影是我們最大的交集，雖然算是玩樂性質和探索，但有濃厚的興趣和一定知識量。」

被問到用台語開場的原因，硬了笑著透露：「本土意識在作祟！如果Podcast不是講NBA跟電影，我們可能會聊政治吧！」4人強調內心的本土情懷，不亞於對籃球的熱愛，因此不時也推出電影單元。「我們滿有本土意識，所以也想讓大家探索台灣電影是什麼東西」。儘管電影單元集數不多，但談論《一一》、《一頁台北》已能感受成員對電影的細微觀察。

雖然成員四散各國，艾瑞克在芬蘭阿爾託大學念研究所，麥考在廈門FILA擔任運動鞋設計師，硬了和電影限定成員Max在台北，但4人對錄製Podcast樂此不疲，從去年9月堅持每週用2小時企劃，再各自整理談話內容，連線錄音半小時後，最後的剪輯和上架要再1小時。

對於畢業後不常見面的同窗好友來說，能每週在線上「網聚」製作Podcast，聊著共同的興趣，也算是離開校園後的小確幸。「看了一股腦沒地方發洩，就提出Idea，把我看到的東西、想法一口氣講出來。」而每個人不同的看法，正是節目精彩之處。

「多人討論是節目中最大的特色，讓球迷 和聽眾能在節目中聽到多元意見。」資深籃球作家JC強納森表示。

神奇電影課 讓純聊天也能有深度

可能受到追求單一答案的教育背景影響，在台灣其實有很多球迷，喜愛針對根本沒有標準答案的「看法」，爭辯對與錯。而《籃球爆米花》跳脫出對錯，對明星賽改制、威廉森穿爆Nike球鞋皆有不同觀點的理性討論。他們就直言Nike在行銷下重本，卻忽略品質。

「不理性的事情的確在PTT或FB社團看到很多。就我自己的觀察，很多人都會使用許多情緒性的字眼。還沒全盤了解就先批評，但又沒有闡述自己批評的理由。」艾瑞克說。他們希望能用Podcast這樣的媒介，讓討論被人聽到，進而吸引聽眾到社群媒體上做更多互動。「現在還沒有聽眾幹譙，但滿期待聽到反面意見，可以聽不同意見還不錯。」 成員們說。

▲《籃球爆米花》成員硬了（左）、Max、麥考（螢幕左）、艾瑞克。（圖／記者林育正攝）

而在尊重不同意見看法和理性討論的背後，是東海大學王怡然老師的《電影與視覺藝術》。課堂上必須欣賞王家衛、奇士勞斯基、黑澤明、阿莫多瓦等大導作品。課程最初雖然讓人有些黑人問號甚至打哈欠，最後卻發現有如頂級威士忌一樣餘韻十足。看完後還會被老師點名分享心得，是造就《籃球爆米花》節目精神的關鍵。大家修完課後甚至回去旁聽，越上越有心得。

「電影課影響現在的形勢，訓練我們把自己的論述整理，有邏輯讓別人能夠理解，把聊天變成有組織。」Max說。

再加上目前節目沒有營利，讓4人能夠完全以興趣為取向做節目，不用迎合任何聽眾，或是向流量壓力低頭。第16集《那些年我們一起穿的籃球鞋》，就完成結合成員設計背景的優勢，暢談球鞋科技與文化，「做自己想做的事，不要有壓力才會長久。」

經過大約半年磨合，《籃球爆米花》已找到共事的模式，接下來打算一直做下去，持續分享NBA和電影觀點，強化和聽眾的黏著度，激盪出更多火花。

而Podcast界的大前輩，《Hito大聯盟》主持人Adam也給予建議，「籃球爆米花不錯，我覺得滿流暢的，口條和邏輯也都很有條理。不過目前話題都還是球員和球隊戰力、交易分析比較多，話題稍微單調一點。」因此4人目標節目不只要更專業，也希望開拓議題廣度，碰觸和籃球有交集的黑人文化、嘻哈、時尚等話題，更期許有朝一日能與林書豪、陳盈駿等球星對談。

