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全英賽／麟洋配首輪25分鐘直落二退泰國　攜手廖蘇配挺16強

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▲▼中華台北羽球公開賽,男雙決賽,廖敏竣,蘇敬恒。（圖／記者季相儒攝）

▲廖敏竣／蘇敬恆。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽6日正式開戰，男單一哥周天成首輪爆冷淘汰後，世界球后戴資穎順利晉級，台將男雙則有三組出賽，其中廖敏竣／蘇敬恆、王齊麟／李洋首輪都順利以直落二晉級16強，可惜盧敬堯／楊博涵遭大馬組合翻盤，三局遭到逆轉，無緣晉級。

男雙盧敬堯／楊博涵對上馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，雙方從未交手過，第一局盧楊配穩定領先，一度握有6分差距，以21：12拿下，第二局雙方陷入膠著，不過6平之後遭對手連拿4分拉開差距，一度以11：17落後，最後以16：21遭扳回，決勝局雙方4平之後，盧楊配就一路落後無力追趕，以16：21遭翻盤，首輪淘汰。

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廖敏竣／蘇敬恆則是對上南韓組合金基正／李龍大，雙方也從未交手過，第一局前半段雙方互有領先，7平之後，廖蘇連下5分以12：7領先，但遭追至一分差，先以21：17拿下，第二局雙方三度平手，不過廖蘇15：12後連拿5分，遭對手化解兩個賽末點，所幸以21：14直落二首輪過關。

王齊麟／李洋對上泰國組合Bodin ISARA／Maneepong JONGJIT，第一局開局就4：0領先，並一路維持領先至12：4，輕鬆以21：11拿下首局，第二局雙方1平之後，麟洋配仍握有領先，一度被追至一分差，不過連下3分拉開差距17：10領先，順利拿下賽末點21：16，僅花25分鐘直落二晉級16強。

廖敏竣／蘇敬恆16強將對上大陸組合韓呈愷／周昊東和泰國組合伊斯里亞內特（Tinn ISRIYANET）／南達什（Kittisak NAMDASH）對決的勝方；王齊麟／李洋則要對上首輪擊落世界排名第一的男雙組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo）的大陸組合劉成／張楠。

▼李洋／王齊麟在西班牙大師賽捧合拍首冠 。（圖／翻攝自李洋/Lee Yang臉書粉專）

▲▼ 李洋／王齊麟在西班牙大師賽捧合拍首冠 。（圖／翻攝自李洋/Lee Yang臉書粉專）

關鍵字： 全英賽
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