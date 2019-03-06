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看好王柏融棒打日職　郭李建夫：揮棒時速145夠生存

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲日本火腿王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者路皓惟／台中報導

前Lamigo桃猿外野手王柏融今年轉戰日職日本火腿鬥士隊，先前春訓熱身賽表現不俗，吸引日媒和球迷目光。曾經在U21世界盃、世大運棒球賽帶過他的中華隊總教練郭李建夫也看好子弟兵在日職的表現，打擊實力絕對能在日職生存。

王柏融在熱身賽有好表現，郭李建夫一點也不意外，「他絕對有這個能力可以站穩日職，畢竟大家也都觀察很久了。」尤其在現今棒球重視科學數據的時代，王柏融會被日職球隊看上不是沒有原因的。

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郭李建夫過往也曾在日職打拼，在阪神虎效力6個球季，他認為王柏融的實力無庸質疑，「他應該會有很好的表現，揮棒速度大約在90英哩（約時速145公里），這樣的揮棒速度可以在職棒中生存，只要打擊部分在細膩一點，肯定沒有問題。」

談到王柏融是否能夠繳出3成以上的打擊率，郭李建夫表示，「3成打擊率是每個打者都想達到的目標。過去他在中華隊的時候，就不斷告訴他，關鍵在於重要關頭的適時一擊，不用太過在意那些數字，打出自己想要的，打出教練所想要的比較重要。」

王柏融加入日職後，在春訓前8場都有安打，18打數11安打，包含3支二壘安打、1支三壘安打、1發全壘打，表現相當驚人。

▲2017亞錦賽，郭李建夫。（圖／記者李毓康攝）

▲郭李建夫曾在中華隊帶過王柏融。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 王柏融日本火腿鬥士郭李建夫
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