周董再贊助體育！　極速超跑繼女排後跨界彰師大跆拳道

▲極速超跑董事長周哲男(右)與彰化師大副校長陳明飛簽約。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

極速超跑保險集團在去年成立極速超跑企排隊後，6日宣布跨界合作、與彰師大跆拳道隊簽約贊助，極速超跑董事長周哲男表示，因為自己也接觸過跆拳道，並感受到彰師大團隊的決心，因此決定給予幫助，期望讓選手能後顧之憂地投入訓練。

極速超跑保險集團近年積極深耕台灣運動，不僅在賽車領域擁有亮眼的成績，贊助過多項極限運動、極限馬拉松，同時也於2018年正式成立極速超跑企業女子排球隊，支持體育運動不遺於力。

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▲極速超跑保險集團繼女排隊後，持續支持國內體育。（圖／極速超跑保險集團提供，圖下同）



極速超跑保險集團本次首度跨界贊助跆拳道，周哲男說，因為自己過去也曾是跆拳道選手，還曾參賽奪牌過，「我喜歡運動，之前也和彰師大這個團隊、選手接觸過，可以感受到他們非常有決心，所以我覺得他們非常值得支持。」

周哲男表示，本次贊助彰化師大跆拳道隊，初衷是希望能提供選手更好的環境，極速超跑保險集團會提供一切資源，包括參與國際賽、移地訓練、更新軟、硬體設備、聘請外師和醫療資源等費用，都將由公司提供，期盼成為選手最強的後盾，「我們希望可以先理解選手的需求，提供更多改變以後，在期待他們的改變，而我也相信，我們付出多少，他們也會努力去爭取好成績。」