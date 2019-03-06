極速超跑攜手彰師大跆拳道　前進2020東京奧運

▲極速超跑保險集團繼女排隊後，支持國內體育。（圖／極速超跑保險集團提供）



體育中心／綜合報導

極速超跑保險集團本次跨界與跆拳道合作，宣布將攜手與「國立彰化師範大學跆拳道代表隊」，一同努力攻進2020東京奧運。同時2019年3月6日於體育署聯合辦公大樓3樓禮堂舉行簽約儀式，彰化師大指標性選手黃鈺仁、蘇柏亞和楊宗燁都將出席，一同宣誓踢進奧運的決心。



彰化師大跆拳道隊已成立超過10年，期間孕育無數的菁英，為國爭光。教練蘇泰源同時也是2018年雅加達亞洲運動會總教練，並率領子弟兵蘇柏亞在女子53公斤級封后，奪下本屆亞運跆拳道對打項目的唯一金牌。





近年跆拳道運動於世界日漸普及，各國好手紛紛崛起，導致昔日台灣亞、奧運的「獎牌庫」逐漸萎靡。但彰化師大跆拳道隊仍在各大國際賽中佔有一席之地，尤其教練蘇泰源的執教功不可沒，引進新式訓練方式，跟上國際潮流，最重要的是建立彰化師大優秀的團隊文化，成為人才輩出的主因。



彰化師大跆拳道隊近年成績優異，其中黃鈺仁在男子68公斤級，排名高居世界第4，去年底才在中國無錫跆拳道年終大滿貫賽，擊敗南韓第一申東勇摘金，目前也是台灣跆拳道最頂尖的選手。



男子80公斤級的楊宗燁，雖出生於跆拳世家，但選手之路坎坷，大一曾因叛逆逃家，一度斷了跆拳生涯，所幸恩師蘇泰源幫助他找回自我，在彰化師大跆拳道隊重燃熱情，浪子回頭，去年更一舉拿下德國公開賽的金牌。



另外，陣中女將林宜青、陳彥羽和馬婷霞都是國家隊的常客，也是備受期待的奧運奪牌選手。

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▲董事長周哲男(右)。（圖／極速超跑保險集團提供）