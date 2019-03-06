中職／江辰晏熱身賽連13局無保送　黃甘霖看好本季表現

▲統一獅隊投手江辰晏。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅6日在主場與富邦悍將進行自辦熱身賽，江辰晏先發5局只被蔣智賢敲出全壘打，失掉唯一1分，目前熱身賽連續13局無保送，隊友楊家維、郭阜林、潘武雄相繼開轟相挺，助獅終場14比2痛宰悍將。總教練「蔗總」黃甘霖對今年的江辰晏抱持高度期待：「若心理層面達到最好狀態，我相信他會比去年投得更好。」

江辰晏是獅隊目前調整進度最快的本土先發，今天達成教練團設定的任務，主投5局只被敲5安，送出5次三振，沒有任何保送，2局遭蔣智賢敲出陽春砲，失掉唯一1分，用球數74顆。

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黃甘霖指出：「以他的今天投球內容來看，跟去年相比進步很多，控球有辦法更隨心所欲，能夠控制最好的角度，心理層面也慢慢提升，對球隊來說，在本土輪值方面，讓教練團能夠更安定，今天用球數在70球左右，接下來會拉到80至90球，會看得更精準。」

連同先前對西武的交流賽，江辰晏連續13局無保送，熱身賽調整不錯，他表示，要求控球精準是現階段的課題：「這是春訓一直在做的功課，告訴自己盡量不要投出保送，勇敢與打者對決，當然現在也沒到滿意的狀態，某些進壘角度仍要加強，還沒到最好。」

江辰晏去年主投96.1局，拿下8勝4敗，防禦率3.46，球隊今天宣布予以加薪肯定，簽下2年複數約，今年月薪22萬，明年月薪25萬，對此江辰晏表示：「還是很謝謝球團的肯定。」