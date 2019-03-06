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歐美跆拳強力碰撞　蘇柏亞淬煉耐心

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▲▼ 亞運跆拳道女子53公斤級蘇柏亞 。（圖／記者洪偵源攝）

▲蘇柏亞。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

在美國公開賽拿下女子53公斤級銀牌的蘇柏亞，剛回國就出席公開活動，仍在調整時差，不過此次美國行也獲益良多，被歐美強力打法洗禮後，也淬煉自己的對抗性。

蘇柏亞第一次參加美國公開賽，幾乎場場強碰歐美選手，8強就對決里約奧運銀牌、來自塞爾維亞的柏格達諾維奇（Tijana Bogdanovic），4強又碰上土耳其選手、在2017年世錦賽奪金的阿格瑞絲（Zeliha Agris）。

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「我知道碰到奧運銀牌，、但賽前沒讓自己想太多。」蘇柏亞說，避免想太多造成壓力，歐美選手都不好打，能打贏自己其實很意外。

蘇柏亞與柏格達維奇打到黃金得分賽，才率先得分驚險晉級，與阿格瑞絲交手，則以18比6獲勝，直到金牌戰才輸給世青、青奧雙料金牌，來自美國的傑洛提克（Anastasija Zolotic）收下銀牌。

傑洛提克資料顯示身高175公分，不過蘇柏亞表示，對手身高肯定超過175，歐美選手雖然不像亞洲選手腳法靈活，但力量很大，前腳動作也很刁鑽，要與之抗衡，就是得拿出更多耐心。

「我覺得我還承受得住（力量），不過我覺得繃太緊了，需要再放開一點。」蘇柏亞接下來要準備11日起在國訓中心舉行的世錦賽國手選拔。

關鍵字： 跆拳道蘇柏亞
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