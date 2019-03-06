大聯盟韓將春訓近況　姜正浩懂轟、吳昇桓有待調整

▲姜正浩春訓3安都是全壘打。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

現役的大聯盟亞洲球員中就屬日本、韓國為最大宗，韓國不同於日本都以投手為輸出主力，近幾年韓國野手也在大聯盟嶄露頭角。新賽季同樣能看到韓籍野手像是，老將秋信守、崔志萬還有春訓有著驚人長打表現的姜正浩。韓籍投手部分則有著柳賢振跟吳昇桓坐鎮。

旅美韓將在春訓中表現最好的非海盜隊姜正浩莫屬，他在2016年因酒駕肇逃遭到判刑，大聯盟空窗兩年，直到去年9月才重返賽場，不過只有打了3場比賽，今年將從春訓開始進行完整的球季。現年31歲的姜正浩正值巔峰，春訓12打數雖然只有3支安打，但全是全壘打。

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海盜總教練賀多（Clint Hurdle）對姜正浩的春訓成績相當滿意，「他的表現太瘋狂了！」有鑒於姜正浩空窗近2年的賽季，因此匹茲堡當地媒體一開始不看好他的回歸，不過當他春訓開轟後便改口，「姜正浩有效地利用機會提升自己」、「他在熱身賽消除了外界對他的疑慮」

▲崔志萬去年季末在光芒得到穩定先發機會。（圖／達志影像／美聯社）



相較於姜正浩的火力展示，秋信守、崔志萬在春訓表現還需要調整空間，本季效力遊騎兵的37歲老將秋信守，春訓10打數只繳出2支安打帶有1分打點。效力光芒的崔志萬同樣在春訓10打數交出2安打的表現。

崔志萬不同於秋信守已經有穩定上場機會，他在上賽季轉戰光芒後才逐漸得到較多上場機會， 他也在季末找到手感，去年9月先發18場繳出5轟，去年整季敲出10發全壘打，生涯首度單季

全壘打數來到雙位數。

▲吳昇桓春訓狀態欠佳。（圖／達志影像／美聯社）



投手部份道奇柳賢振在春訓登板2次，總計3局，被敲3支安打沒有失分，也送出3次三振；韓國最強終結者吳昇桓在上季重新展現壓制力，不過今年春訓前2次出賽，總計1.2局被敲4支安打包括2發全壘打，失掉4分都是自責分，即使春訓初期調整不如預期，但吳昇桓前2年春訓表現也都不盡理想，36歲的老將應有自己的調整節奏。