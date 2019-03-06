保羅單場10助攻是火箭贏球保證　27戰1敗勝率達九成

▲火箭主力控球保羅（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭6日擊敗東區強權暴龍拉出一波6連勝，火箭主力控球保羅（Chris Paul）雖然此役進攻手感不佳只攻下5分、6籃板，但他送出全場最高的10次助攻，火箭也以12分擊敗暴龍，根據數據統計，保羅的單場10次助攻宛如火箭贏球保證，保羅只要送出10次助攻以上，火箭自上季以來已累積27勝1敗高達九成六勝率的絕佳戰績。

保羅自上季加盟火箭後，原被預期可能會與需要大量持球的哈登（James Harden）有持球時間上的衝圖，但保羅與哈登自上季就各司其職，哈登負責進攻，保羅負責組織，兩人也助火箭打出上季例行賽全聯盟最佳的65勝17敗戰績。

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▲保羅（左）與哈登（右）的搭配自上季就發揮良好。（圖／路透社）

保羅本季雖一度受上季季後賽拉傷後大腿影響缺陣，但他回歸後進攻火力也逐漸加溫，他近5場場均可繳出14.2分、5.6籃板、8.8助攻、1.8抄截、場均三分球可投進1.8顆也超越生涯平均；他招牌的組織助攻，在火箭6連勝中更有4場比賽送出10次以上，面對勇士更送出17次的本季新高助攻。

根據數據統計，自上季累積至本季，保羅只要單場送出10次助攻以上，火箭戰績已累積27勝1敗，保羅的助攻也幾乎等同於火箭得勝利保證，火箭於6日擊敗暴龍收下6連勝後，戰績寫下39勝25敗，戰績排名也擠下雷霆與拓荒者攻上西區第3，戰績也僅次金塊與勇士。